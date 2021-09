Durante esta temporada, la moda también le da rienda suelta a los vestidos peculiares, libres y bombaches, de colores y estampados divertidos. Taylor Dorry es la diseñadora encargada de hacer real este estilo “particular”.

Historia de Taylor Dorry

Esta joven de 33 años, es nacida en la playa de Hollywood (Florida, no California). Su estilo de vida quizás sea ese factor inspirador para crear sus confecciones 100% recicladas, con características delicadas y típicas de un cuento de hadas, lo que hace que creaciones sean virales en redes sociales.

Empezó a estudiar ciencias políticas dejando a un lado (casi invisibilizado) su pasión por la moda. Dorry comenta que “Tenía estas increíbles piezas que me resultaban incómodas de llevar” acompañada de algunos accesorios claves, como lo son sus gafas de aviador.

Sin embargo, el talento o “el don” de Taylor hizo que cada confección fuese inédita y alocadamente profesional, como es el caso de una de las piezas más virales en sus redes, “una funda de cama de hotel de segunda mano que convertí en un babydoll holgado”, esto va sobre una camisa de banda de metal.

Con muchas ganas de seguir dándole fuerzas a sus creaciones reciclables, viaja a Miami para empezar como ayudante de estilista. Escenario perfecto para aprender y pulir sus conocimientos que la ayudarían a diseñar y confeccionar todas sus piezas.

“Me enganché a lo especial que puede hacerte sentir esa ropa y pasé de buscar artículos para sesiones de moda a venderlos. Las piezas que más me gustaban me hacían sentir nostalgia de una manera que recordaba cuando era niña y me probaba la ropa de mi madre“, explica Taylor.

El confinamiento no la ató de manos

El año 2020 estuvo lleno de controversia e incertidumbre para todas, pero este tiempo de espera Taylor lo aprovechó al máximo y puso esas manitas a crear. Abrió su tienda virtual y lanzó su empresa personal (sin ayuda de nadie).

Aunque los diseños no encajen para un outfit diario, podrían ser el must perfecto para un evento puntual. La actriz Zaina Miuccia fue una de las primeras en adoptarlo, luciendo el vestido Sophia de Dorry con chanclas rosas acolchadas por las calles de Nueva York. La artista Chloe Wise, la cantante Lou Doillon, la fotógrafa Bella Newman y la modelo Fiffany Luu también son fans.

Confecciones de Taylor Dorry

Fotos y video: @Taylordorry