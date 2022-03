Este nuevo año veremos nuevas tendencias y otras que decaerán en desuso. He aquí algunas de las tendencias que salen y entran en 2022 para que sepas qué llevar y que no a la hora de comprar más ropa.

¿Las tennis skirts se irán?

Muchos expertos en tendencias dicen que las tennis skirts fueron un fracaso, pero la verdad es que, fracaso o no, fue una tendencia que perduró por mucho.

Ya está cayendo en desuso, más por su exceso que por su inutilidad, pero el reemplazo está aquí. Adiós tennis skirts y hola minifaldas ceñidas.

¿Qué pantalón entra y cual se va?

Los pantalones con correa a juego tuvieron una vida corta. Tan es así que ya muchas tiendas han retirado esta prenda de sus anaqueles.

Los skinny jeans son un clásico, pero de igual manera, con tantas nuevas opciones para jugar es un adiós como tendencia.

Los pantalones de hombre tipo sastre, pero en mujeres, será el boom. y tener alguno será un must to have. Perfecto para looks frescos y versátiles.

Los funky pants son muy visibles en Pinterest, TikTok y las demás redes sociales. Solo es cuestión de tiempo para que inunden los anaqueles.

Blazer ¿reloj de arena? ¡para nada! Oversize ¡seguro que sí!

El blazer, un imprescindible para power dressing y un estilo más profesional seguirá por un tiempo, pero con un pequeño ajuste. Debido a las tendencias oversize, el blazer ajustado y reloj de arena quedará en el olvido.

Lo de hoy será una prenda más holgada, de hombre o dos tallas más grandes, para crear el verdadero efecto baggy.

¿Qué hay en los zapatos?

Las sandalias en punta cuadrada son lo de hoy. Lo hemos visto en todo y no cabe duda que lucen divinas. Lo puntiagudo será muy top, tacones, botas y demás.

En este caso irónico lo redondo sale y lo cuadrado entra para crear innovación.

Fin al reinado del logo

El logo manía no fue el más querido de todos, por eso se extingue para este nuevo año y cede su puesto al Candy color, unos tonos más pasteles y nada chillones que son perfectamente combinables entre sí. El block color va de la mano con los colores candy.

Bolsos ¡triple XL!

Los bolsos minis tuvieron su propio reinado, aunque hermosos no resultan nada prácticos para la mujer promedio, por lo que las carteras gigantes estarán de moda.

De las tendencias que salen y entran en 2022 que todos extrañaremos, pero sin duda agradecemos.

Lentes con mejor uso

Los mini lentes fueron otra tendencia que no resultó para nada práctica y dejaba poco para ver.

Estos lentes serán sustituidos por unos maxi muy llamativos, pero con transparencias claras o amarillas.