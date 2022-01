Vamos a seguirle con este review de lo mejor en belleza y salud del año reciente, el top 2021 con la segunda parte de este recuento.

Aquí la primera por si no la has leído.

4. DRENAJE LINFÁTICO

Un tratamiento desintoxicante en SPA NUKARI

Este tratamiento desintoxicante está súper bueno para comenzar el año. Recuerdo el SPA Nukari en Jala, Nayarit como parte de mis descubrimientos top del 2021. Pero ya después haremos un top de viajes y SPAs. Lo que sí te recomiendo es que en un buen SPA, busques hacerte un drenaje linfático. Es el masaje que «destapa» las coladeras del cuerpo y desecha las toxinas que corren por la linfa en el sentido contrario.

Es buenísimo para acabar con la hinchazón del cuerpo, la retención de líquidos, el exceso de sales y demás toxinas que nos abotagan. Coadyuvante en el adelgazamiento y la desintoxicación. ¿No está genial para terminar el Guadalupe-Reyes y sus excesos?

Toma mucha mucha agua después de este tratamiento y si puede ser jamaica natural hervida y sin azúcar… estará potenciándolo aún más. El drenaje linfático se recomienda integrar a la rutina de vida por lo menos una vez al mes.

Un masaje que relaja y desintoxica.

5. MASTOGRAFÍA GRATUITA

Una muy linda campaña en octubre rosa del 2021, fue la que hicimos en conjunto con el FUCAM. Y parte de la lucha por la detección oportuna del cáncer de mama es la realización de mastografías que esta vez, junto con CONAIR, ¡fueron completamente gratuitas!

Debes ser mayor de 40 años, checa el calendario y las rutas (revisa la web oficial del FUCAM), hacer tu cita, presentarte en la unidad más cercana sin desodorante y llevar tu ID.

Me preguntaron mucho si dolía, mi respuesta fue: un poco, pues te prensan ambas chichis. Pero nada del otro mundo y lo mejor es hacer del cáncer de mama una enfermedad del pasado y detectarla tan a tiempo que deje de cobrar nuestras vidas cada año. Siendo así no duele ni cuesta nada.

Revisa porque en FUCAM todo el año es octubre rosa.

6. PERKY LIPS CON DANIELA LEON

Cuando me propusieron esta entrevista y este tratamiento lo primero que pensé fue en los labios de Bratz o de filtros exagerados de las redes sociales y dije ¡ou no! Pero al ver las tres nuevas técnicas y sobre todo al conocer a la Cirujana Plástica Daniela León y lo que me platicó de la sustancia: Perfectha Deep… cambié totalmente de opinión. No te pierdas la entrevista completa, pues develó muchos secretos de las celebs que más nos impactan físicamente… ¡como JLo!

Los Perky Lips es un aumento sutil en el arco de cupido del labio superior, es la parte del piquito o corazoncito, como también les llamamos. No es abundante y dura dos años. Este sí me dolió canijo canijo… por supuesto me refiero a la anestesia que va en la encía… ni quiero recordarlo pero tengo que informarte.

Claro que al ver el resultado se te olvida el procedimiento. Estoy muy feliz porque no me veo rara, diferente ni parezco muñeca de plástico. Incluso esta técnica te levanta visualmente la boca. La representante, según la dar. de León de los Perky Lips es Hailey Bieber. Checa la nota completa y decide si es para ti.

Tres nuevas técnicas para aumento de labios.

¡Octubre rosa siempre!

Qué rico el Nukari

Perky Lips, aumento sutil

No te pierdas próximamente la tercera y última entrega de este Top 2021 con unos utensilios del futuro para peinarte en dos patadas, una técnica semipermanente para cejas y más.