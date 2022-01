Cada cierre de año, en KENA nos gusta hacer una especie de review con lo mejor de lo vivido. Así como la canción de Mecano dicta «hacemos el balance de lo bueno y malo«. En esta ocasión te traigo mis experiencias favoritas con los mejores resultados. Un top 2021 con recomendaciones de lo nuevo y mejor que experimenté en carne propia en cuestión de belleza y salud (que más que nunca, vi como están directamente relacionadas) y que sin duda te recomiendo para aplicar en el naciente, 2022.

1.ALACIADO MUBAREK

Casi dos meses, ¡sigue así mi pelo!

No pensé que un proceso químico en mi ya de por sí, decolorado cabello, lo iría a reparar. Siempre suele suceder todo lo contrario. Pues ante la sorpresa de mi estilista, mis amigas y por supuesto mía, el alaciado permanente Mubarëk resultó ser de lo mejor de mi top 2021 en cuestión de pelo.

A más de un mes de habérmelo realizado, mi cabello sigue sedososo, peinado, largo (no tuve que recortarlo), liso y manejable…con una apariencia muy sana que es difícil ver en mi largo y tipo ¡en cuánto se seca de las lavadas queda impecable!

He de ser justa y decir que se ve mejor al pasarle la plancha y que del trío de productos que te dan par conservarlo los siguientes seis meses, ya me terminé la mascarilla y se me cayó (pero esa fue mea culpa) en la bolsa el suero reparador. También, que si me lavaba el pelo cada tres días, ahora debo hacerlo un día sí y un día no, pues se «engrasa el coco» más rápido.

No es keratina… es a base de colágeno.

Aquí la nota completa: alaciado que repara como ninguno.

2. ELLANSÉ CON LOLA DERMA

Aquí no les puedo negar que tenía más miedo, además soy chillona y que me inyecten la cara me da mega ñáñaras. Por dos razones: una, me duele hasta el cogote y dos… ¡la cara es la cara! Después de ver tanta desgracia entre celebridades antes bellísimas, ¡qué miedo! Querer mejorar y terminar como ese Tik Tok de «no me hice nada».

Pues para empezar la Dra. Lola Derma tenía mano de ángel y no sentí dolor. Y aún más importante, el Ellansé estimula la producción de tu propio colágeno, se supone que potenciado tres veces más y dura dos años. El cambio por lo mismo no es rotundo ni inmediato. Hay que esperar tres meses donde no será radical pues tú te ves la cara todos los días.

Recomiendo Ellansé porque no es un biopolímero y porque trabaja sobre tus mismas facciones y formas, solo que irás años atrás en cuestión de meses. Mi piel quedó más hidratada, poros cerrados, un glow lozano y firme en el triángulo de los pómulos (ahí fue donde me lo aplicó)… sin duda rejuvenecedor, pero nada extremo.

Aquí la nota completa: Ellansé y voy a rejuvenecer.

3. TRATAMIENTO INTRAVENOSO DR. HORACIO VALLE

Aplicando un glow y levantón para la piel vía intravenosa

Ya era mi segunda experiencia con un tratamiento directo a la vena y ahí no soy chillona. Quedé impresionada por la cantidad tan basta de cocteles intravenosos para tronido tipo de necesidades: post cáncer, covid, cruda, piel, adelgazante, levantar el sistema inmune, un menú con más de 30 opciones y mezclas personalizadas que revisas con el médico Horacio Valle, especializado en Medicina Funcional, Regenerativa y Antienvejecimiento.

Tardas de 45 minutos a una hora en lo que pasa la mezcla, igual, con mano de ángel te canalizan y esperas en una salita bien chill junto a otros pacientes. Yo me aplique un Beauty Blend Skin Booster (para estimular la formación de colágeno y elastina, tales como vitamina C, lisina y prolina) el efecto es inmediato en cuanto a Glow bonito de la piel y se va haciendo más evidente mientras pasan los días, la mejoría en la piel es innegable… todos me decían que me veía mejor… pero no saben decirte de dónde o porqué.

No cabe duda que el acierto del IV es que aprovechas en esta vía los nutrientes casi al 100%

Consulta más sobre esta terapia intravenosa: salud y belleza directo a la vena.

Bendito Ellansé

Alaciado Mubarëk

I.V. Skin Booster

Pronto la segunda parte de esta nota, con lo mejor de mi top 2021. Podrás leer sobre una técnica novedosa para agrandar los labios sin parecer Bratz, mi primer mastografía en una unidad móvil ¡GRATUITA! y un tipo de masaje que desintoxica el cuerpo de la manera más relajante.