Terapia intravenosa: belleza y salud directo a la vena

La novedad en salud y belleza son los tratamientos directos al torrente sanguíneo. La terapia intravenosa está tomando enorme relevancia porque así aprovechas la mayor parte del coctel de beneficios, en vez de que se «pierdan» durante la digestión. En otros países ya están muy familiarizados con los bares de vitaminas directo a la vena. En México vamos bien, en los recientes años han llegado y con excelentes médicos, profesionales calificados y mezclas poderosas. Te quiero mostrar la clínica que tuve la oportunidad de conocer.

Elegí un levantador de piel como terapia intravenosa

Conocí la Clínica de Medicina Funcional y Regenerativa del doctor Horacio Valle. Te platico acerca de estos innovadores tratamientos, así como mi experiencia con el tratamiento que elegí: Beauty Blend Skin Booster (algo así como Mezcla de Belleza para «levantar/avivar» la piel) para ponerla radiante y rejuvenecida en tres semanas… ¡y vaya que sí!

«Mejora la apariencia de la piel. Contiene todos los nutrientes necesarios para estimular la formación de colágeno y elastina, tales como vitamina C, lisina y prolina. (Duración: Una hora.)»







Beauty Blend Skin Booster para ese levantón y rejuvenecimiento de la piel

El efecto comienza desde esa misma tarde. Luego alcanza un cenit a las tres semanas y justo yo estaba en la playa… ¡wow cómo me protegió de darme tatemadas, pues mi piel ha estado súper hidratada dede entonces. También noté inmediatamente un brillo… pero ese lindo glow… no crean que brillo en modo grasa. Y lo que se empezó a hacer muy evidente es el boost… al efecto también lo he visto como plump up… algo así como levantón y rellenador desde dentro. Me refiero a adiós ojos sumidos y apagados, el contorno de ojos cambia radicalmente. También los surcos nasolabiales y otras arrugas profundas como el entrecejo (en mi caso) se disminuyen notoramiente. Otra cosa es que los poros se reducen considerablemente y en general la faz se ve más juvenil y redondeada. ¿La recomiendo? ¡¡¡100%!!!

HG Clinic: terapia intravenosa

«El doctor Horacio Valle presenta un un espacio que te invita a reencontrarte con tu salud por medio de tratamientos naturales intravenosos. El doctor es especialista en Medicina Funcional, Regenerativa y Antienvejecimiento. La terapia nutricional intravenosa es el mejor método para administrar todos los nutrientes y líquidos que requiere el organismo, ya que por medio de la circulación sanguínea son transportados hacia donde son requeridos.

La terapia intravenosa se utiliza para reponer deficiencias de minerales, vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos y, en ciertas ocasiones, para administrar medicamentos y restablecer los líquidos perdidos. El objetivo es incrementar la cantidad de nutrientes que requiere el organismo a niveles normales, con el fin de mejorar los procesos que debe realizar y así poder evitar y/o corregir padecimientos.«

HG CLINIC

Dr Horacio Valle Dirección: Paseo de las Palmas 751, Piso 6, Lomas de Chapultepec, CDMX

Después de hacer tu cita (te dejo abajo los datos de contacto), platicas directamente con el doctor Valle, revisan tus necesidades, historia clínica y otros aspectos relevantes para elegir tu suero. Después en la salita (donde vimos el último capítulo de Luis Miguel, la serie), personal altamente calificado te prepara la mezcla y te canaliza… ¡a mí no me dolió nada!… pero de verdad nada, no te agobies por la aguja, mano de ángel de la enfermera. Los sueros, dependiendo de cuál, tardan desde 45 min a dos horas en pasar.

Hay más de 30 variedades de sueros y ten la tranquilidad de que son una mezcla tan solo de vitaminas y minerales. Son casos muy excepcionales los que incluyen otros medicamentos. Consulta su página para que veas toda la amplia y potente variedad de lo que la terapia intravenosa en HG Clinic puede hacer por ti.

Mientras te adelanto que además del mío, son altamente solicitados los sueros con mezcla para adelgazar, el de la cruda (resaca), el post covid, el post quimio, el anti estres, la ozonoterapia y otros para regenerar organos específicos. Consulta el menú y los precios en su página: hgclinic.com.mx

Definitivamente la terapia intravenosa va formar parte de mi rutinba de belleza y salud de ahora y por siempre, ¿recuerdas que habíamos hablado de Inner Beauty (te dejo la nota recordando), pues ésta encabezaría actualmente mi lista.

HG Clinic: Paseo de las Palmas 751, Piso 6, Lomas de Chapultepec, CDMX

@dr.hvalle

tel. 55 6583 4472

hgclinic.com.mx gris@bemol.mx

Platícanos si asistes en los comentarios o comparte una storie en @kenarevista y #terapiaintravenosa