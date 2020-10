¡Exacto!, no hay que ser angloparlate para saber que inner beauty se traduce como «belleza interior». Pero esto es todo un concepto, incluso un hábito de vida, más allá de la traducción literal y que seguramente escucharás en temas de belleza y bienestar.

La razón no es tan espiritual como suena, ¡claro que la belleza del alma cuenta! Pero, a lo que se refiere este concepto de inner beauty que nació en Japón (su primera intención era desintoxicar el cuerpo y sentirse energizado) es a que la belleza empieza por lo que comemos, lo que ingerimos, ¡lo que nos metemos al cuerpo pues! Y claro, como los resultados eran más visibles, duraderos y no desaparecían al desmaquillarse… no tardaron en aparecer los suplementos, multi vitamínicos y demás para dicho fin.

Otros nombres para Inner Beauty

He leído que en nuestro país la traducen como «Belleza Ingerible» o Nutricosméticos, apenas va popularizándose (di que lo leíste primero en KENA, eh!), en Asia suele ser ya muy popular, incluso en Tokio hay una expo anual (seguramente cancelada, pospuesta o virtual este 2020).

¿Recuerdas los post llamados «Maquillaje asiático nivel Dios»?, aparte de maquillaje, cintas, prótesis y demás, van tomando cositas… pues será broma o truco, pero va por ahí.

Mientras tanto, aquí te muestro mis productos favoritos de inner beauty o belleza ingerible del momento. Todos probados y comprobados por mí.

Colágeno Hidrolizado

Yo creo que el colágeno es de los consumibles de inner beauty más populares incluso antes de que el término existiera. Esta preciada sustancia que da firmeza y elasticidad en toooodo el organismo dejamos de producirla en grandes cantidades a partir de los 35 años de edad.

Este de Vitamin Boutique me gustó porque además de colágeno hidrolizado (la forma más soluble y absorbible, por lo tanto aprovechable); adiciona en su fórmula los beneficios del té verde (antioxidante), L Carnitina (metaboliza las grasas), biotina (proteína), resveratrol (antioxidante), vitamina C (que lo potencía) y hasta cetonas (otras encargadas de la quema de grasas de reserva).

Lo sentí de volada reflejado en las uñas y en mi energía, posteriormente en el ánimo y ¡sí! me creció más rápido y brillante el cabello. Es un poco dulce a mí gusto este sabor, pero no tiene azúcar añadida, así que tranquila. Y definitivamente el mes que lo tomé (¿será coincidencia?) pesaba 2 k abajo que ahorita.

Además es un «producto ROSA», que donará el 20% al FUCAM

Gomitas para adultos

Los grandes también amamos las gomitas que nos recuerdan la dulce infancia y marcas como Montibears lo saben. Si a éstas les quitas el azúcar añadido y las conviertes en un multivitamínico: ¡voilá!, ideales para el suplemento alimenticio o inner beauty de todos los días.

Éstas llamadas Women’s Multi están creadas especialmente para las mujeres, también tienen colágeno y biotina entre muchas vitaminas más necesarias para nuestra salud, belleza y bienestar (calcio, niacina, yodo, fibra dietética, ácido fólico, vitamina C, A, D3, B6 y un láaaaargo etcétera). Saben a frambuesa y con dos al día ya sientes que comiste un mini postre… sin ser un pecado, ¡al contrario, te estás nutriendo!



La sensación de una gomita de osito en multivitamínico

Suplementos para funciones específicas

Tan específicos como la cápsula para pensar, el polvo para ponerte de buenas, un boost de energía para hacer ejercicio o correr el maratón, subir una montaña, estudiar, concentrarse y hasta para darle power a la vida sexual. Todo natural y basado en la gran madre herbolaria, así que tranquila y segura.

Epic Foods, marca orgullosamente mexicana creada por dos jóvenes científicos de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, tiene una gran dotación de suplementos y multivitamínicos, además de barritas y más para cada función de la vida que requieras. Yo probé las tres a continuación y sí, ¡las recomiendo amplio!

Suplementos para cada estilo de vida

*Fotos mías, excepto portadilla de issuu.com en Pinterest

Lee más sobre Vitamina C y belleza