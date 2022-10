Llego al Hotel Four Seasons y me reciben con una bebida fría ultradeliciosa: es el Concentrado de Hierbas, una mezcla para té instantáneo sabor Chai. Lo tomo y me acerco a la mesa donde ya me espera Dana Ryan, directora de Rendimiento Deportivo, Nutrición y Educación de Herbalife Nutrition, quien tiene en su currículum no sólo una licenciatura y dos maestrías, sino también un doctorado y una investigación postdoctoral en la Universidad de California (UCLA).

Estoy aquí para saber más acerca de las necesidades nutrimentales de los atletas de alto rendimiento como Cristiano Ronaldo, el Chicharito y los demás jugadores que conforman el LA Galaxy, el equipo de futbol de Los Angeles (yo sé que suena obvio, pero nunca falta la persona que no está enterada).

“Aunque evidentemente tenemos diferentes necesidades, creo que a veces no nos damos suficientemente crédito por el trabajo que hacemos en el día a día. Es decir, no importa si corres 3 o 33 km, tu cuerpo igual pierde electrolitos al sudar y requiere proteína para recuperarse”, dice la Dra. Ryan.

Beneficios de la proteína bebida

Te aseguras de tener el gramaje de este macro nutrimento recomendado cada día.

Es muy fácil de tomar, y lo puedes llevar en tu botella a todos lados.

Contiene otros nutrientes que añaden más punch a tu dieta.

¿Cómo beber una bebida de proteína cuando entrenas?

· Antes: la cafeína ayuda al enfoque y proporciona energía, se toma idealmente entre 15 y 30 minutos antes de empezar a entrenar

· Durante: el dúo dinámico más importante son los carbohidratos y los electrolitos porque es lo que el cuerpo está usando y perdiendo

· Después: proteína + carbohidratos. Entre más intenso el entrenamiento, más carbs hay que añadir a la proteína para recuperarnos rápidamente

Dana Ryan tiene un doctorado en Actividad Física, Nutrición y Bienestar por la Universidad Estatal de Arizona.

“No tengas miedo de tomar una malteada de proteína después de entrenar”, dice la psicóloga por la Universidad de Washington, “¡no te vas a poner musculosa! Lo que sí va a pasar es que tu metabolismo se va a acelerar, lo cual te ayudará a quemar calorías más rápido, y sí, vas a construir músculo, pero de manera estética, por decirlo de alguna manera”.

Si te interesa llevar una vida más sana y aceptar la responsabilidad que conlleva tener un cuerpo bien nutrido, puedes empezar a consumir alguna proteína, teniendo siempre presente que no son ni para perder peso ni para ponerte como Arnold Schwarzenegger.

“Todos nos podemos beneficiar de una buena nutrición, aunque si hablamos del ámbito deportivo, la clave está en dar a los atletas los nutrientes que su cuerpo necesita en el momento preciso en que los necesita. Pero insisto: todos debemos cuidarnos e intentar llevar un estilo de vida lo más saludable posible”, expresa la también profesora de Fisiología del Ejercicio en la Universidad Estatal de California, Los Angeles.