La mayoría de las mujeres somos un poco vanidosas (al menos las latinas). Estamos pendientes de estar combinaditas, olor delicioso y andar muy bien maquilladas. Pero, ¿cuáles son las mujeres más vanidosas según su signo? Aquí te develamos el top 3.

Top 3: las mujeres más vanidosas según su signo zodiacal

#1: Aries:



La mujer del signo de aires es súper coqueta y femenina. Está pendiente de cualquier detalle, teniendo en claro el outfit elegido desde el día anterior, si es necesario.

Ella es rápida para vestirse y emperifollarse; elegante y sobria. Tiene la costumbre de gastar lo justo para verse de punta en blanco (para ello esto es una inversión).

#2: Tauro:

Si fuera por la mujer nacida bajo el signo de Tauro, estaría todo el tiempo de compras para verse y sentirse bien.

Es de las mujeres que puede tardar siglos vistiéndose, maquillándose y peinándose, pero cuando están listas, dejan a todos «boquiabierta» con su estilo glamuroso e impecable.

Si has salido con una mujer del signo de Tauro sabrás que no miento; antes de salir te pregunta mil veces: «¿me veo bien?, ¿esta blusa me combina?» y a pesar de tener el tiempo sobre reloj, sale justo a tiempo pero con una imagen perfecta.

#3: Leo

Las leonas son vanidosas desde pequeñas. Ellas aman mirar los outfit que están en tendencia y ser la propia modelo de imagen de la familia.

No pregunta mucho por su imagen porque es una mujer atrevida y segura. Ama marcar la diferencia y ser el punto de atracción siempre.

La melena, el manicure, un buen perfume y un delicado iluminador son claves para verse como la más vanidosa del signo del zodíaco.

