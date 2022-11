Desde hace un tiempo, te han querido vender la idea de manera bastante intensa que debes trabajar a diario, así sea un 0.5% para conseguir tus metas. ¿Qué pasa cuando tenemos más de una meta, cuando queremos más de un objetivo a largo plazo? ¿Qué ocurre cuando, poco a poco y una cosa a la vez, no es suficiente?

Tener muchas ambiciones

Si eres de las que bailan, pintan, saben maquillarse… pero también son buenas en, por ejemplo, diseño gráfico, programación e incluso les encanta enseñar y hasta conocen diversos lenguajes… ¿Cómo hacen para mejorar y lograr los objetivos de cada afición y profesión?

Está claro que tienen muchos proyectos e ideas en la cabeza y es por ello que no pueden, todos los días de su vida hacer un poco de cada uno porque son demasiados. Pero tampoco entra en su cabeza el dejar a un lado algunos para concentrarse en otros. ¿Entonces, cómo le hacen?

Ser constante, no importa cómo

Puede que un día, de 8 proyectos activos, hagas un poco de 3 y eso está muy bien, estás progresando. También puede que no hagas ninguno porque deseas un descanso y eso es válido. Quizá haya días en los que realices un poco de los 8 y está genial pero recuerda que no siempre será así.

Somos seres humanos y no siempre podemos con todo. No invalides tus descansos y recuerda que la cultura de la productividad no es completamente real. En la otra cara de la moneda de los mensajes motivadores de tú puedes con todo y de las vidas perfectas de los influencers está el agotamiento.

Designar tiempo para ti es igual de importante que el tiempo para conseguir tus objetivos.

Recuerda trabajar un poco cada día para conseguir tus metas, pero también descansar.