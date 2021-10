Aunque la menopausia es un proceso biológico normal, no siempre es una experiencia agradable. Por suerte, existe una amplia gama de soluciones naturales, como los aceites esenciales, que pueden ayudar a tu cuerpo durante esta transición.

¿Sabías que octubre es el mes de la menopausia? ¡Vamos a aprender de ella y a prepararnos para cuando nos toque.

La menopausia puede llegar a ser un periodo emocionalmente duro, debido a que esta etapa supone el fin de la época fértil de las mujeres. Sí, es cierto que hay mujeres que apenas la notan (¡afortunadas!), pero hay muchas otras que sufren tanto física como psicológicamente.

Una caída hormonal que la mayoría de las veces viene acompañada de una serie de malestares que pueden limitar nuestras actividades diarias.

Aunque es posible que experimentes síntomas como:

Cambios de humor

Aumento de peso

Oleadas de calor

Es fundamental entender que la menopausia no puede revertirse. Por suerte, los aceites esenciales pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas que comúnmente se asocian a la menopausia.

¿Cómo pueden ayudar los aceites esenciales a proporcionar alivio?

La buena alimentación, un estilo de vida saludable y atención médica adecuada son vitales para tratar los síntomas de la menopausia en cualquiera de sus etapas.

Recuerda que no se trata de una enfermedad, es por eso que no existe una cura como tal para la menopausia, si no distintos tratamientos enfocados en aliviar los signos o síntomas que puedas llegar a sentir.

Contactamos al equipo de expertos de doTERRA, y nos hicieron las siguientes recomendaciones de aceites esenciales que pueden ayudar a hacer de la menopausia un proceso mucho más llevadero.

Para revivir la libido

Algunas mujeres pueden experimentar pérdida de libido o disminución del apetito sexual durante la menopausia: ese deseo o sentimiento es menos frecuente y la energía sexual se reduce o desaparece. Este problema no preocupa a algunas mujeres, pero puede ser crucial para la sexualidad o relación de pareja de otras.

Existe una serie de aceites esenciales que, por su potencia aromática, resultan ideales para promover el romance, fortalecer vínculos amorosos e incluso elevar la libido. Difundirlos aromáticamente resulta ideal para estimular el deseo y así reavivar la chispa en la relación.

Aceites esenciales florales como el de Jazmín y el de Rosa te ayudarán a crear climas acogedores y elevar la temperatura corporal, para encontrar esa intimidad que necesitamos en un momento determinado y especial.

Para promover la relajación

El estrés, la angustia o el nerviosismo repentino son cambios de ánimo que pueden llegar a presentarse durante la menopausia. Sin embargo, existen múltiples aceites esenciales que nos pueden ayudar a relajarnos y promover un ambiente de paz y tranquilidad de forma natural.

Los aceites esenciales de Pachulí, Lavanda y Menta son ideales para erradicar el estrés por sus efectos estabilizadores y de equilibrio en las emociones. Los tres son relajantes e increíblemente versátiles. Su aroma sutil y relajante puede aliviar el estrés, la ansiedad y los dolores de cabeza.

Para mejorar el estado de ánimo

Cambios bruscos de humor, irritabilidad, baja autoestima, o melancolía, son algunos de los síntomas que pueden aparecer durante la menopausia. Y es que, las alteraciones hormonales que se dan en esta etapa de la vida no sólo provocan cambios físicos, sino que también influyen en el estado de ánimo.

El olfato es el único de los cinco sentidos que tiene acceso directo al sistema límbico, la parte de nuestro cerebro encargada de las emociones y los sentimientos, por lo que utilizar aceites esenciales de manera olfativa puede provocar poderosas respuestas fisiológicas y emocionales.

Aceites cítricos como el aceite esencial de Naranja Silvestre y el de Limón son excelentes estimulantes ya que confieren energía positiva en situaciones de cansancio y falta de vitalidad. Los aceites cítricos tienen un aroma refrescante que ayuda a inspirar sentimientos de energía, espontaneidad, alegría y abundancia.

Fuente: dōTERRA