Cada año en nuestro hemisferio, comenzamos es por estos días a necesitar los suéteres y sacarlos del armario. O aún más emocionante, adquirir uno que otro en las tiendas. Éste otoño no será la excepción, pero las singularidades del suéter en boga del otoño 2021, ¡nos encantaron! Te contamos el trend alert que hemos visto en el street fashion, las fashion bloggers y diseñadores relevantes: un pullover de cuello de tortuga y muchos, con el punto grosor XXL.

Por ahí de 2012 comenzamos a ver cada vez más en las calles de las capitales de la moda, el punto más grueso, llamado XXL, y por supuesto que lo vimos en todo tipo de prendas otoño-invernales como bufandas, gorros y todos los estilos de suéter: cárdigan, pullover, abrigos y demás.

El pullover del otoño 2021

Este año también el punto XXL se encuentra en todas esas prendas, sin embargo, está rompiendo plaza en el pullover (así se distingue al suéter que es de meter por la cabeza, pull over significa tira hacia arriba), del suéter abierto que entra por brazos y detrás de la espalda (ese sería el cárdigan).

Aquí te dejamos un súper buen DIY de suéteres por si tienes dotes de arañita tejedora como nuestra editora web.

LOS MÁS FASHION

Este año el pullover cuello de tortuga XXL tiene la particularidad de ser muy colorido y los multicolores como el Rainbow style, el estilo esquimal, o franjas de colores y en diseños desafiantes. Cortes como el crop top y las mangas tres cuartos jugaran sobre puntadas enormes, borlas, pompones, aplicaciones de piel y peluches, deshilados y demás desafíos de los diseños atrevidos para las más fashionistas.

Las combinaciones arriesgadas para las más fashionistas

LOS NEUTROS NO FALLAN

También, para los looks más sobrios y combinables, no se preocupen chicas, los neutros siempre vienen al rescate. No fallarán este otoño los pullover cuello de tortuga XXL en blanco, grises, negros y marrones de toda la gama y hasta el peach y palo de rosa para aquellos atuendos laborales o de aire más classy.

Neutros siempre en tendencia.

EL MONOCROME Y LAS LÍNEAS SIMPLES

Estos serán los más populares del otoño 2021. Los colores monocromáticos, predominando el mostaza y el ladrillo, pero también tenemos los verdes bandera, los azules Royal, el dúo o las tripletas divididos en franjas. Son por su versatilidad los más utilizables en todo terreno. Sobre jeans, pantalones de vestir o incluso vestidos y faldas cortas con mallas abrigadoras… ¡gran look!

¿Qué tal, te gustó esta tendencia del otoño?

