¡La astrología es más pop que nunca! Desde hace algunos años, los doce signos del zodiaco han dejado de ser una curiosidad para unos cuantos y se han convertido en una brújula para varios más. ¿Qué dice tu horóscopo sobre los accesorios que tienes que usar?

Si te has preguntado cómo integrarlos a tu día a día y destacar la personalidad de tu signo a través de un estilo propio, te dejamos recomendaciones en accesorios para que inicies la temporada otoño/invierno 2021 con todos los planetas a tu favor.

Dime qué signo eres y te diré qué accesorio llevar

Tu horóscopo de accesorios está aquí…

Aries: ¡Eres líder! Y siempre encuentras las soluciones más efectivas a los problemas que te rodean. Para resaltar tu estilo, nada mejor que un complemento útil pero sofisticado. Por ejemplo, los guantes Korjus for Men, los cuales son smartphone-friendly, o el bolso Cetia Pink for Women, que puede llevarse en forma de crossbody.

Tauro: Amas la practicidad, pero a la vez buscas piezas que te hagan ver bien. Why not both? Consíguelo con aquellas que le dan ese toque extra a tu outfit, como la weekend bag Galleon Brown for Men y la diadema Caleniel Pink for Women.

Géminis: Todos adoran tu curiosidad y ese espíritu divertido que muestras en todo momento. Te gusta usar las tendencias antes que nadie y con los lentes Maronite Pink for Women o el brazalete Cossourado for Men podrás verte trendy en un dos por tres.

Cáncer: Puedes parecer sensible, pero siempre encuentras la manera de sorprender a los demás con un cambio de look, un tatuaje increíble o un color intenso de cabello. ¡Elige algo que vaya ad hoc con tus diferentes facetas! ALDO te recomienda el messenger bag Marchewal Beige for Men y el sombrero Gwam Beige for Women.

Leo: ¿Dejas huella en todos lados y siempre eres la estrella de tu squad? Selecciona statement pieces que te ayuden a brillar aún más. Baro Multi for Women es el satchel ideal para atrapar miradas, mientras que los lentes Brachium Brown for Men son perfectos para transformarte en una celebridad.

Virgo: El orden te hace feliz y no hay mejor complemento para ti que la mochila Weakath Black for Men, o el bolso Rhiladia Beige, con los que podrás tener lo que necesitas perfectamente organizado. ¡Y además son superchic!

Tu horóscopo dice que uses…

Libra: Te pueden llamar indeciso, pero tú sabes que te gusta considerar todas las opciones. Por eso, elige un reloj que se adapte a tu mood del día, como Croem Pink for Men, con correas intercambiables, o Astedrican Pink for Women, que incluye un collar para hacer mix and match cuando tú quieras.

Escorpión: Todos piensan que eres intensa, pero en realidad eres determinada, fuerte e independiente. No hay nada mejor para complementar tu personalidad que los lentes Jywan Green for Women o Lires Brown for Men, que te harán sentir like a boss.

Sagitario: Diversión y libertad son dos musts para ti. Y para disfrutar de la vida como solo tú sabes hacerlo, necesitas algo que luzca bien tanto en un brunch o en una noche de glamour, y el bolso Koeni Yellow for Women o el foulard Draledien Beige son las opciones perfectas para ti.

Capricornio: La frase que te define es “el que persevera, alcanza”, y con el fin de alcanzar todos tus objetivos siempre estás buscando algo que te dé comodidad. El gorro Astaytrem for Men es ideal para verte cool en todo momento, mientras que el bolso Daeni Black te ayudará a llevar tus esenciales sin perder el estilo.

Acuario: Sensible y discreta, tienes un gran mundo interior en el que solo dejas entrar a tus BFFs. Te gusta demostrar tus sentimientos con pequeños acentos en tu look, y el anillo Barral Multi for Women o el brazalete Poikith for Men te ayudará a expresar tu personalidad.

Piscis: ¿La gente usa las palabras “intuitivo”, “tranquilo” y “muy libre” para describirte? Entonces busca piezas que vayan con tu estética relajada y hippie chic, como los aretes Airania Multi for Women o el brazalete Fraredor for Men, los cuales se convertirán en statement piece que reflejará mejor tu esencia

