Los ugly tattoos son estos tatuajes con estética un poco descuidada. No están mal hechos, son así a propósito y pueden tener algún significado como crítica hacia la sociedad o no. Se han popularizado mucho en los últimos tiempos y más que tatuarse algo simbólico fueron hechos para divertir. He aquí algunos diseños.

Planetas sad

Estos planetas tienen caras largas, puede ser debido a toda la contaminación que hemos creado como especie tanto dentro como fuera de la tierra. Esto por supuesto afecta la armonía del sistema solar. Los trazos no son perfectos pero aun así es un tatuaje muy bien hecho.

Cómo vivir

Es un mensaje bastante significativo que habla de cómo estamos tan enfocados en encontrar la felicidad que nos olvidamos de vivir. Esperamos hasta obtener tal reconocimiento o alcanzar dicha meta para ser felices. Finalmente el tiempo no perdona y podemos terminar como fantasmas que aún buscan la manera de vivir.

Que se j*da el sistema

Para aquellas que tienden a salirse del molde o no seguir las reglas, este tatuaje es más perfecto. ¿Quién dice que los peces no pueden volar?, ¿acaso lo han intentado por ellos mismos? Puede que nunca conozcamos todo nuestro potencial por estar atados a lo que se supone que deberíamos ser o cómo deberíamos actuar.

En cualquier otro lugar, solo no aquí

Para aquellas con la mente en las nubes, este ugly tattoo representa su manera de ver el mundo. También puede hablar de las personas que pasan por un mal momento y deciden tatuarse el sentimiento de no querer estar donde están, o de no pertenecer.

Gancho para ropa

Este es más gracioso que cualquier otra cosa pero también es un mensaje universal. A veces solo nos dejamos llevar sin importar la situación.

Estoy bien

Un meme bastante conocido, el perro que se quema comunica lo el sentimiento de sentirnos mal pero no poder o no querer hablar de ello.

Gato Potter

Un gato con unos rasgos peculiares que une el mundo de los magos y brujas más conocidos de todos. Para los amantes de los gatos, Harry Potter y los ugly tattoos, este diseño lo tiene todo.

¿Cuál fue tu favorito?