Bueno, no es que la cafetera en sí cobre vida y cuide el medio ambiente (no es Robotina), no… es una cafetera sustentable. ¿A qué nos referimos? A que T-Fal sacó una línea de cafeteras con un filtro que no es de papel, ¡menos contaminación!

La línea Heliora, Elegance, Element, Gran Café y Jarra Térmica incrementan su funcionalidad e integran la innovación de “filtro permanente”, dejando atrás la necesidad de adquirir filtros desechables, haciéndola más amigable con el medio ambiente a su vez que favorecen a la economía al eliminar la necesidad de compra de filtros de papel.

La marca nos cuenta de sus bondades: El “filtro permanente” de las cafeteras, es una canastilla de alta calidad lo que le permite un colado fino y perfecto de cualquier café molido, al eliminar el amargor del café y dar como resultado un sabor puro y delicioso. Además, su filtro permanente es removible y lavable, que en conjunto con su sistema anti-goteo, le permite una limpieza sin molestias”.

Qué bien realizar acciones para cuidar el medio ambiente.

También puedes aprovechar los residuos de la cafetera, es decir, el café ya usado, para hacer ¡exfoliantes! Pero hay que recordar que es desecho orgánico y ahí deberá ir a la hora de tirarlo.