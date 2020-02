Al pensar en una cita romántica nos viene a la cabeza una cena para dos… lo cual está muy bien, pero esa idea tiene muchos significados.

Para empezar, no solo es ir a un restaurante y ya. Puede ser, sí, pero una cena para dos puede ser también original, sin dejar el romanticismo.

Ideas para una cena para dos inolvidable

La salida romántica

Empecemos por el más obvio, salir a una cita. El plus que puedes darle es que se arreglen o produzcan más de lo común, que pase por ti, que después te lleve a tu casa… Ya saben, una «cita-cita, como las de antes».

En la vida actual parece que nomás «vamos a cenar» no a tener una cita. Es decir: quedan por una app, se ven ahí, cenan rico, sí, y luego cada quien toma uber y ya estuvo. ¿Dónde quedó el romanticismo?

¿Cómo elegir el lugar? Fíjate en estos puntos clave:

Que la decoración sea linda, original, cálida.

Que tenga una vista espectacular. Por eso, nada mejor que una terraza.

Que la comida sea deliciosa.

Que la música no esté muy alta y, a menos que a ambos les guste bailar y vayan a eso, que no sea guapachoso el asunto… pero para las primeras citas, no lo recomendaría.

No está mal que pregunten qué no come el otro, no vaya a ser…

Bajo las estrellas

Un picnic es increíble, aunque tiene que ser en un parque público abierto exclusivamente para eso o bien, en el jardín de una casa. Si vives en la playa, ¡qué mejor que aprovechar esta oportunidad!

El plus es que tenga todas las comodidades: la manta y cojines, la mesita baja o bandejas, etc.

Está pendiente para el picnic nocturno que organiza la Ciudad de México en Chapultepec, aquí publican las fechas. Este evento es masivo, así que hay que llegar temprano. También hay música ahí y hasta venden canastas con comida, por si no alcanzan a preparar.

Con proyección incluida

Este, a diferencia de la siguiente sugerencia, es dentro de casa. Es perfecta para una cita especial con tu novio. Consigue una película que ambos disfruten y la sugerencia es bocadillos apropiados para no distraerse. Pueden tener palomitas de diversos sabores, bebidas a su gusto, helado de postre o barras de chocolate. Si quieren algo más sustancioso, los sándwiches o chapatas son ideales.

El punto no es ver una peli de manera normal, no, es decir, no es el sábado en la noche que no tienen nada que hacer y se quieren poner la pijama temprano, no. Si te quieres ver más pro, haz una proyección en la sala, con un proyector (puedes pedirlo prestado en tu oficina, por ejemplo), el punto es que sea distinto y especial. Si no consigues, al menos pon velitas y utiliza tu charola elegante.

En el autocinema

Aquí puedes pedir la cena ahí mismo o llevar tu canasta de Picnic con vino y demás. Quizá no sea la típica cena y tienes que pensar que tiene que ser algo con poco glamour y fácil de comer. No olvides el saca corcho, ¡indispensable!

En Ciudad de México tenemos el Autocinema Coyote en dos ubicaciones, una muy buena experiencia.

Una experiencia distinta

Aquí les hemos platicado de algunas experiencias que valen mucho la pena. De hecho, algunos gurús de las citas dicen que para el primer encuentro armen algo divertido en donde se evite el cuestionario y sean más «ustedes mismos». Entre las experiencias que podemos recomendar está la cena a ciegas, cena en las alturas (asegúrate que no tenga vértigo), un tour de catas o hasta a las cantinas del centro histórico. El chiste es que sea algo fuera de lo común.

¡No te pierdas la cobertura del taller de KENA «Cocina para dos», que estaremos haciendo desde nuestras redes sociales. Es el viernes 28 de febrero por la mañana.