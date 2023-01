Las uñas blancas son lo más sofisticado y soft del mundo. Son perfectas para cualquier ocasión y para la ofi mucho más. Veamos estas 5 ideas para que puedas inspirarte y lucirlas en cualquier lugar.

Con líneas y en nude

El color sobre nude está muy de moda pero, ¿qué pasa cuando tomamos nude y neutros? Se crea algo tan fantástico como esto. Estas uñas son perfectas en cualquier largo y con cualquier punta. Son muy clásicas y funcionan en cualquier situación y ciudad.

Hoja de oro

La hoja de oro es también un estilismo interesante para las uñas. Este diseño medio lechoso recuerda incluso a las tan conocidas uñas de Hailey Bieber. Nuevamente vemos un poco de nude en ella, pero si lo deseas puedes colocarlas sólo en blanco y con detalles en hoja de oro.

Black hearts

No es precisamente una buena idea para la ofi, al menos no de ese tamaño pero es un estilo muy simple sin lugar a dudas ya que no se trata de un diseño súper escandaloso. Si tu empresa u oficina te permite utilizar algo como esto ¡tú llévalo sin miedo!

Nacaradas

Un tanto distintas de las lechosas, las uñas nacaradas suelen tener cierto brillo tornasol y puedes jugar con distintos polvos para obtener resultados de otros colores como brillos en morado o azul.

El relieve

Este diseño que nos recuerda a los mapas topográficos ¡que además están en relieve! Se ha vuelto muy popular. Solo necesitas una base mate en blanco, un par de líneas de un blanco más llamativo y un poco de polvo dorado para rematar.

¿Qué te parecen estas 5 ideas de uñas blancas?