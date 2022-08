Es muy importante que observes el color de las uñas de los pies, ¿sabes por qué?, aunque parezca mentira, esto dice mucho sobre tu salud. ¡Alerta!

«Las uñas sanas tienen un lecho ungueal y una placa rosa, y son fuertes pero delgadas», asegura la Dra. Dana Canuso, cirujano podiatra y fundadora de Dr. Canuso Skincare for Feet.

Sin embargo, cuando una uña presenta un color raro o poco común, es señal de que algo puede ir mal, aseguró.

Además del color de la uña, el aspecto de la misma es clave para descartar algún problema. En este sentido, si notas algún aspecto raro, consulta a tu médico y descarta cualquier complicación.

Dime de que color tienes las uñas de los pies y te diré…

Uña del pie morada

Por lo general, este color en la uña del pie, representa la presencia de un hematoma subungueal o moratones debajo del lecho ungueal. «Los vasos sanguíneos pequeños sangran debajo de la uña, tiñéndola de oscuro. Esto es causado por un traumatismo en la uña al dejar caer un objeto pesado o darle un golpe fuerte.», explica el Dr. Miguel Cunha, fundador de la empresa Gotham Footcare.

¿Qué hacer?, tienes dos opciones: relajarte y dejar que la uña crezca de forma natural, haciendo su reemplazo natural o acudir a un médico para retirar la uña. «Esto solo sería necesario si la uña empezara a doler», explicó el experto.

Amarillas o marrones

«Las uñas amarillas o marrones podrían responder a un problema del aparato respiratorio o del sistema linfático, aunque se deben, a menudo, a complicaciones de la diabetes o lo que es más común todavía, a hongos en las uñas», indica Canuso.

Si esto es originado por hongos, las uñas cobran una apariencia bastante gruesa y quebradiza. ¿Sabes por qué pasa esto? Según lo que explica el experto, el hongo infecta más a la uña y se desarrollan o reproducen en los ambientes oscuros, cálido y húmedos.

Por si no sabías, el interior de tus zapatos es el ambiente perfecto para que este escenario se genere. «Esta afección comienza, a menudo, con una infección en la piel que se conoce comúnmente como pie de atleta», aclara.

«Los medicamentos antimicóticos orales con prescripción se pueden recetar para una infección más grave», dice Cunha. Lo más aconsejable es que consultes a tu médico antes de automedicarte.

¿Es blanca o con manchas blancas?

«La leuconiquia o las manchas o líneas blancas en la uña pueden indicar varias afecciones. Las líneas blancas pueden aparecer si hay presión o trauma recurrente en la uña, por ejemplo, si un corredor usa un calzado demasiado pequeño y el dedo del pie va golpeando la punta del zapato», explica el Dr. Cunha.

Cuando la lesión no es suficientemente severa y no rompe el vaso sanguíneo, no se formará el oscurecimiento de la uña o estas manchas blancas, que generalmente, son más comunes de padecer.

La experta explica que esto también puede provenir de una deficiencia de zinc y advirtió que si la uña está completamente blanca o hay líneas blancas en el lecho ungueal, puede significar anemia o deficiencia de proteínas.

Absolutamente negra

Esto puede deberse a numerosas causas, como una deficiencia de vitamina B12, problemas renales o una enfermedad hepática. «Pero el motivo más común de la decoloración es un golpe», afirma la Dra. Canuso.

Pero también puede ser producto de un golpe en la zona y en este caso, debes esperar a que toda la uña crezca. Puede durar entre 6 a 9 meses.

La experta añade que «si no está negra pero tiene una raya negra que la atraviesa, la causa más común es una condición llamada melanoniquia longitudinal. Se da cuando los pigmentos de la uña, conocidos como melanocitos, producen exceso de pigmento, oscureciendo los lechos ungueales».

Recordemos que no solo se trata de mantenerlas pintaditas, es necesario estar pendientes de su color y forma para descartar posibles problemas de salud.