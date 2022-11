El año está acabando y es buen momento para utilizar el color del año si aún no lo has hecho. Las uñas en morado son absolutamente divinas y resaltan sobre cualquier look y outfit. Veamos estas ideas.

Cow pattern

Una buena idea es utilizarla con este patrón de vaquitas que aún no cansa. Es muy juvenil y va con todo. El estilo nude de la uña también luce increíble y es una idea perfecta para llevar uñas casuales por el tiempo que te dure la manicura.

A dos colores

Esta idea es increíblemente fabulosa. Se trata del mismo diseño, pero alternando los dos colores entre la punta y el resto de la uña. Es un estilo que iría perfecto en conjunto con un atuendo verde para resaltar estos colores complementarios.

Un poco más tierno

Un estilo más soft, más kawaii. Son bastante sencillas de realizar y no se necesita de tanta técnica para recrearlo. Es perfecto para practicar si deseas ser quien coloque el sistema de uñas.

Ondas y nude

Un clásico de las últimas tendencias. Cualquier manicura con ondas, sin importar el color o el diseño lucirá increíble. Es perfecta porque funciona para cualquier día y ocasión.

Ondas en mate

Otra idea del estilo anterior es pedirlas en mate. Con un poco de relieve, varios tonos de morado y un poco de nude, puedes tener este diseño súper increíble. De seguro no podrás dejar de mirarlas de lo fabulosas que se ven.

Con puntillismo

Recuerda un poco al estilo eggshell pero sin llegar a serlo. Las uñas cuentan con unas manchitas sencillas que se superponen levemente para terminar con la decoración de puntitos antes mencionada. Esta puede realizarse de manera sencilla con una herramienta que te ayude a crear la figura.

Acá te dejamos otras combinaciones de uñas usando morado:

¿Cuál de estas uñas en morado fue tu favorita?

Foto de Maria Lupan en Unsplash