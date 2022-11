Cuando pensamos en lugares para tener una cita romántica generalmente nos vienen a la mente lugares íntimos pero también top, por eso, hoy quiero hablarte de uno de los restaurantes más elegantes en CDMX perfecto para estas ocasiones: Les Moustaches.

En una ubicación perfecta, en plena colonia Cuauhtémoc, tiene ya casi 50 años de tradición, y como podrás imaginar por el nombre, sirve comida francesa.

Antes de que pienses en cocina de autor, comida orgánica molecular o largas e interminables listas para poder entrar, te detengo, ya que cuando hablo de los restaurantes más elegantes en CDMX me refiero a otra cosa: el glamour en la decoración clásica, en la música ambiental con el pianista en vivo, en los detalles cuando te sientas y te dan una toallita para limpiarte las manos, en la atención de los meseros y, claro, la presentación y la calidad de la comida.

Fuimos a probar varios platillos y queremos que veas nuestra experiencia aquí:

La cocina de Les Moustaches ha conquistado a los más exigentes paladares de todos sectores, empresarios, profesionistas, clubs gourmets, políticos, artistas, familias y estamos seguros que cualquier persona que se deje atrapar por nuestra emblemática sopa de cebolla, caracoles provenzal, el pescado Veronique, el pollo Kiev, pato dulce, filete Wellington y para finalizar, un postre como el suofflé en sus diferentes sabores, quedará extasiado y sabemos que será un miembro más de los cuales regresan periódicamente a dejarse consentir por nuestra gente.

Cuando vayas seguramente no te toparás con gente tomando fotos a cada platillo (excepto nosotras, no había nadie haciéndolo), así que te sentirás en total discreción y refinamiento.

No te asustes, no es de los restaurantes más elegantes en CDMX que te exige un código de vestimenta de largo, no, pero seguramente querrás combinar con el ambiente refinado.

En cuanto la comida, es típicamente francesa y se nota en la presentación y los sabores.

Para acompañar los alimentos, cuentan con una carta de vinos muy top: franceses, españoles, argentinos, chilenos y por supuesto, mexicanos.

Como puedes ver en nuestro video, aquí es sofisticación clásica, un viaje a Francia con la tradición de siempre y todo, en plena capital de nuestro país.

¿Te animas?

Rio Sena 88.

Reservaciones Banquetes al 55-5525-1265

Servicio de Valet Parking con estacionamiento privado y sin costo.

Horario: Comida: Lunes a domingo de 1:00 pm a 6:00 pm

Cena: Jueves, viernes y sábado de 6:00 pm a 10:30 pm