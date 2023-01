Si estás siguiendo un plan de entrenamiento genérico o entrenas de manera muy esporádica con los ejercicios que consigas por ahí y no ves los resultados, no te desanimes. Recuerda que en cuestiones del cuerpo, las mujeres son diferentes. Veamos cómo puedes utilizar tu ciclo menstrual para un cuerpo de infarto

Menstruación: 1-5 días

Muchas de nosotras evitamos realizar ejercicio físico en esta etapa, puede que la sensación no sea muy agradable pero presta atención. En este momento podemos oxidar grasa con más facilidad y tenemos mucha tolerancia al dolor. Es el momento perfecto para realizar pesas o actividades que involucren pesas. Si no deseas hacerlo todos los días no pasa nada, puedes hacerlo ya a finales de tu periodo cuando te sientas un poco mejor.

Folicular: 6-12 días

La mayor parte del glucógeno se utiliza como energía y el metabolismo disminuye. Lo mejor será realizar ejercicios de mayor intensidad pero con intervalos. El cardio de sesiones cortas con tiempos de recuperación es lo ideal.

Ovulatoria: 13-15 días

Acá el metabolismo comienza a aumentar de manera gradual junto con los niveles de estrógeno, es por ello que, lo mejor será realizar actividades que también relajen tu mente. Es decir yoga o pilates son ideales ya que combina y equilibra el cuerpo y la mente a la perfección.

Lútea: 16-28 días

Esta es la peor fase de todas. Nos sentimos irritadas, inflamadas e incluso sensibles. También nos entra toda clase de antojos. Como nuestro ánimo no es el mejor y nuestro cuerpo y mente tampoco, lo mejor será una rutina de ejercicio moderado, podemos trotar o hacer pesas de poca intensidad.

Ahora, ha sabes cómo hackear tu cuerpo y utilizar tu ciclo menstrual para un cuerpo de infarto.