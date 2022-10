La varsity jacket es la prenda que aparece cada tanto y es un clásico. Todas conocemos cierto modelo con ese estilo universitario, principalmente en roja. Resulta que esta tendencia ha vuelto, promete asentarse fuertemente para octubre pero no de la manera clásica sino con algunas diferencias claves. Veamos algunos ejemplos.

Logo manía

Ok, pero cuando hablamos de logo manía no me refiero a las casas de alta costura. Son más sutiles, como esta de The Home Depot entre otras. Este estilo de Varsity Jacket tendrá muchos logos y están colocados de tal forma que parecen casi artísticos.

Composiciones de parches

Se podría decir que incluso lucen como parches y estas crean una composición bastante curiosa que incluso recuerdan a los atuendos de los deportistas. Es como una Biker jacket o incluso los uniformes de fórmula 1 pero con muchísimo glam y muchísimo estilo.

Telas variadas

Acá las telas son de toda clase. No sólo estarán los clásicos estilo suéter con un color distinto en las mangas. Pueden ser unicolor y con una tela poco convencional para el estilo. Este año las tendencias apuntan a combinaciones de otras y no es raro este nuevo movimiento en las Varsity.

Vinipiel

La vinipiel por ejemplo, está muy en tendencia y es por ello que las jackets con esta tela no faltarán en las tiendas.

Para parejas

Por supuesto, no podían faltar los matching sets pero para parejas. Acá se puede jugar muchísimo con los parches y texturas pero lucen bastante llamativos cuando son de esta clase. Un poco más clásico, más reservado y con muchísimo estilo.

¿Qué te han parecido esta tendencia de varsity jacket?