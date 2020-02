Los lunares o polka dots, en realidad son eso: bolas. Pequeñas o grandes, desde hace un par de temporadas invadieron las tiendas de los centros comerciales y estoy obsesionada con ellos.

Confieso que al principio no me animé, porque sentí que era algo muy pasajero y que por mi tipo de cuerpo, tantos lunares no se verían bien. Estaba muy equivocada.

Lunares en negro y blanco

Este creo que es mi favorito. Y lo puedes aplicar en todo lo que quieras y en el tamaño que te apetezca.

Una sutil transición

Si te gusta la tendencia pero no quieres ir más allá, ¿qué te parece que hace blanco y negro, ahora? Es decir, el fondo blanco. Mira qué bonitas opciones hay en Pinterest:

¡A soltarse el chongo!

La última opción es ir a la locura… bueno, un poco menos que locura. Es combinar cortes, colores, texturas y tendencias con los lunares.

Como verás, hay muchas formas de traer esta tendencia a tus prendas. Tú eliges qué es lo que más te late.

