Victoria Beckham brilló (como siempre) en la boda de su hijo Brooklyn Beckham con Nicola Peltz. Tanto la ex Spice Girl, como algunas de las invitadas lucieron vestidos muy glam y de la casa.

No sé ustedes, pero yo esperaba que Victoria luciera vestidos de casa de moda, lo que quizás me tomó por sorpresa fue que algunas estrellas, eligieron también la línea de la ex Spice Girl para esta noche de celebración, y juntas robaran cámara en el evento.

Fue un buen momento para hacer espacio publicitario y mostrar la confección exclusiva de sus diseños. Pero empecemos a analizar y a darle los vistos buenos a cada look.

¿Quiénes lucieron vestidos de la casa de moda Bekcham?

Su amiga Eva Longoria y Jackie Adams (mamá de Victoria), Mia Regan (novia de su hijo Romeo Beckham), y ella misma.

De negro Eva Longoria

Fue un vestido tipo halter, de color negro y por lo que la actriz expresó estar «obsesionada» por su diseño, confección y estilo. Sin duda fue un vestido hecho realidad para Longoria.

Forma parte de la colección Primavera Verano 2022 de la firma de Victoria y estará a la venta muy pronto en el sitio oficial de la línea de moda de Victoria Beckham.

Jackie Adams, la madre de Victoria

La madre de la ex Posh Spice sirvió de inspiración para diseñarle un vestido justo a su medida. La señora Jackie optó por un pantalón tipo palazzo y con top de escote, añadiendo una chaqueta corta. Look azul marino en su totalidad.

Es un look muy discreto y lleno de glam, totalmente acertada para mujeres entre 60 a 70 años de edad.

Mia Regan, novia de Romeo Beckham

La novia de su otro hijo, Mia Regan, lució un vestido vaporoso de color azul celestre, con tirantes y una extraordinaria caída que resaltó el bronceado de la modelo. También es un diseño de Victoria.

El look de Victoria Beckham

Finalmente, el look de Victoria Beckham fue la primera pieza de la línea de alta costura que fue confeccionada por los artesanos que laboran en sus talleres en Londres.

El vestido fue confeccionado con una tela metalizada (justo lo que está en tendencia) y fabricada especialmente para ella en Italia.

Este vestido fue descrito como “metal líquido”, con apliques de tres distintos tipos de encaje que fueron ensamblados para generar un nueva pieza que fue bordada a mano.