¿Quién no ama el estilo de Victoria Beckham? En Kena haremos eco de sus consejos de estilo para que luzcas de punta en blanco desde las primeras horas del día, vayas a donde vayas. El regalito que todas merecemos es saber estos 4 tips, ¡saquémosle el máximo provecho!

Solo para refrescar un poco la memoria y el trayecto de esta talentos mujer, te recordamos que además de ser cantante, es empresaria y diseñadora de moda, motivo suficiente para sentirnos seguras y bien orientadas a seguir los siguientes consejos.

Años pasados tuvo la fortuna de practicar y dar sus primeros pasos de modista con la compañía «Rock and Republic», sin duda le sacó el máximo provecho. Gracias a todo esto, actualmente su línea de ropa DVB (David Victoria Beckham), es todo un éxito.

4 imperdibles de moda para ser como Victoria Beckham

Pero ahora sí, te dejo los consejos de moda que debes tener en cuenta si quieres copiar el estilo de Victoria. Créeme que no te arrepentirás:

1- Un look minimalista siempre

El minimalismo es una tendencia que ha abarcado mucho en el mundo de la moda, gracias a su simplicidad y suavidad en cada una de sus piezas. Como hemos notado, Victoria ama este look y al parecer, no se aburre de lo sutil.

2- Outfit sin mucho color

No más de dos colores es la regla para esta opción. Si bien nos hemos dado cuenta de que los look con mucho color están arrasando, sin embargo, este estilo sobrio y simple podríamos usarlo para momentos claves, como reuniones de oficina, entrevistas de trabajo, bautizos o ceremonias por el estilo.

Si detallamos los looks de nuestra influencer modista, notamos que ella agrega accesorios para crear contraste en sus outfit. Es una ventaja de usar un mood de dos tonos exclusivamente.

3- Los tacones son LA opción

Aunque muchas no estemos acostumbradas, Victoria nos enseña que una mujer con tacones vale por dos. No sé si habrás notado que una mujer que usa este tipo de calzado estiliza su look, así use jean, ¿o no?

Entonces podemos jugar perfectamente con un look minimalista, de dos colores y con tacones (no necesariamente deben medir 10 cm). Es un outfit ideal para destacar.

4- Sexy, sin mostrar de más

Para ser sexy no es necesario pecar en lo vulgar, y en este punto, Victoria ama las prendas holgadas de telas vaporosas, pero sabe jugar con ellas para ceñirlas al cuerpo y resaltar su figura. ¿Cómo hacer? Pues elige la ropa de tu talla, ni una más ni una menos.