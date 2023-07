Pablo Aguilera (elle), director de alianzas estratégicas en The Trevor Project, nos comparte una interesante información y además reflexión, sobre la visibilidad No Binaria, el respeto y la tolerancia hacia este grupo de personas.

El marco del Día Internacional de las Identidades No Binarias, es un momento ideal para hablar sobre ellas. A menudo nos topamos con personas que cuestionan la existencia de las identidades disidentes: “Eso no existe”, “Entonces, ¿Por qué tu apariencia no es andrógina?”, “¿Te vas a cambiar de sexo?”, “Pero tú tienes cromosomas XX/XY”, “¿Eres hermafrodita?”

Sí, muchas veces estas preguntas vienen con una carga enorme de transfobia, nbfobia e ignorancia, únicamente con el objetivo de negar e invalidar nuestras identidades. ¡Y qué decir cuando señalamos que sólo respondemos al pronombre Elle!

Visibilidad No Binaria: ¡tengamos más tolerancia!

Por fortuna, no todos los casos son así. Muchas veces, las preguntas vienen desde el interés genuino de aprender, respetarnos y brindarnos un entorno sano en el que nos sintamos segurxs con nuestra identidad y manera de expresar nuestro género.

Entonces, ¿Quién es una persona No Binarix? Somos quienes tenemos una identidad de género que no encaja en la construcción tradicional del género como una opción binaria entre exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, estas muchas veces incluyen identidades como género fluído, género queer o agénero. Algunxs se identifican con el pronombre elle, otrxs con ella, otros con él y muchxs otrxs más, a 2 o 3 de estos, y según datos del INEGI , son más de 592 mil personas mayores de 15 años en todo el país.

Partiendo de esta definición, las personas cisgénero pueden comenzar a brindar espacios libres de discriminación para quienes nos vivimos desde esa identidad.

Reconocer, identificar y respetar, es parte del proceso

Reconocer nuestra existencia, recordar que esta va más allá de los sistemas de identificación y pensamiento actuales y por supuesto, el uso correcto de nuestros pronombres son el principal paso para poder acceder a los derechos e igualdad de trato que nos corresponden.

Por supuesto que esto conlleva una lucha larga y extenuante que sin embargo, no es imposible. Los avances pueden ser tardados, pero seguros.

Por ejemplo, el INE ya reconoce nuestra identidad y nos permite señalarla en nuestra credencial de elector, lo mismo sucede en algunos casos con las actas de nacimiento. Por su parte, algunas empresas promueven políticas de inclusión y respeto hacia lxs trabajadorxs de la comunidad LGBTQ+, incluyendo a las personas No Binarixs.

En todos los ámbitos sociales, incluyendo el familiar, es muy importante fomentar el respeto e inclusión hacia todas las identidades que conforman la diversidad LGBTQ+, lo que provoca un impacto positivo en la salud mental de las personas y juventides No Binarixs, reduciendo la probabilidad de suicidio por parte de esta población.

Cualquier pequeño paso representa un gran avance para nuestra visibilidad y cuidar nuestra salud mental es un pilar fundamental para que esto suceda.

Espacios como The Trevor Project no solo brindan un apoyo en momentos de crisis las 24 horas, los 365 días del año, sino también recursos educativos sobre los conceptos básicos de identidad de género. Pero no solo eso, sino que también se han esforzado en crear un espacio de trabajo lleno de personas que se identifican con diversos aspectos de la comunidad, entre ellas, personas No Binarixs.

Es importante recordar que el trabajo es de todxs y cada unx de nosotrxs, porque todas las identidades No Binarixs, ¡somos completamente válidas!

Fuente: The Trevor Project