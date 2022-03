Las personas que viven “en su propio mundo” o dentro de una burbuja tienden a ser satanizadas y verlas como asociales y desconectadas de la “vida real.” ¿Y qué representa lo real? ¿Es acaso lo mismo para todo o depende de la percepción de cada uno? Lo cierto es que, la vida en una burbuja, en casos no tan extremos puede tener repercusiones positivas en la salud mental de las personas.

Cabe destacar que esta definición de vida en una burbuja no tiene nada que ver con ser o no social, con encerrarse física y mentalmente en un “lugar seguro.” Todo esto tiene que ver más con una forma de pensar, que bien podría beneficiarnos un poco a todos.

Barrera entre la negatividad externa

Somos seres sociales y la opinión de otros siempre nos importará, ya sea en mayor o menor medida. Las personas burbuja no deja que los comentarios negativos le afecten por mucho, lo que otros creen de ellos les puede molestar un poco, pero no les derrumba la vida, ya que no es su realidad. Ellos saben quiénes son y no cambiarán por comentarios negativos hacia su manera de vivir. En su burbuja no entra intentos de inseguridad externa.

Son fieles a sí mismas

No intentan encajar en la sociedad o alcanzar un estándar determinado. No les interesa seguir modas por aceptación ni se dejarán seducir por ideas ajenas. Son fieles a su mejor versión, a ellas mismas y no necesitan demostrarle nada a nadie para sentirse bien. No les importa la aceptación de las redes sociales; son valientes porque se necesita mucha valentía vivir de esta forma en los tiempos actuales.

No dudan en tomar decisiones

Cuando ya te conoces sabes cuáles son tus gustos, no piensas en “esto se verá mal”, “fulano o megano de seguro lo criticará”, “tal persona no lo aprobaría.” No piensas en que haría tu círculo social ni necesitas consultar con nadie, porque sabes lo que quieres y eso es todo lo que te importa.

Las personas burbuja pueden ser sociales, pueden ser divertidas, pueden ser amables. Pueden ser todo eso y más sin problema y no significa que no tenga seres queridos, que le tema al exterior, simplemente no se deja afectar por él. Ve la vida a su manera y eso es todo lo que importa.