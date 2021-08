Vooolare uoo… en globo aerostático

Ganarle al amanecer para apreciar el esplendor del paisaje mientras sobrevuelas tranquilamente por los cielos hermosos de San Miguel de Allende: volar en globo aerostático. Una experiencia que sin duda recoemiendo vivir al menos, una vez en la vida. Te cuento más.

Gracias a la telenovela «El Abuelo y yo» con Ludwika y Gael, desde muy muy pequeña empecé a soñar con tener una aventura en Globo Aerostático. Habrá quienes recuerden esas escenas con nostalgia y quienes ni idea de lo que estoy hablando. El chiste es que hace unas décadas, esos vuelos eran muy poco accesibles, literal de novela en nuestro país. Hoy, gracias a lugares para cumplir sueños, como San Miguel de Allende, es más fácil lograrlo.

Detalles del vuelo en globo aerostático

La cita es tempranito, hay que ganarle al amanecer para que dicho espectáculo solar te toque ya estando arriba. Así que por ahí entre 4 y 5 am te recogen en tu hotel y luego te llevan al fabulosos Rosewood a tomar un poco de jugo, café y pan mientras firmas tu deslinde de responsabilidades y un cuestionario de antecedentes médicos en lo que se van concentrando los demás asistentes.

Posteriormente te llevan al campo donde partirás. Los trabajadores, aún más tempraneros, ya están haciendo «la prueba de fuego» para que levante el globo… ¿de ahí vendrá la frase? Por los tiempos atravesados, se llevan a cabo los protocolos de salubridad y sanitización. Respetar la Sana distancia y el tema de cubre bocas.

El despegue es ligero, cuando menos te das cuenta ya has alcanzado una altura idónea para que todo abajo parezca maqueta, pero no tanto, no al extremo que de vértigo. Al menos así fue mi caso, sentí el vuelo ligero, nos trataron bien los vientos, el amanecer se mira espectacular en colores y luz a esa altura, la ciudad se siente distante y distinta. Y yo me siento realizando un sueño en medio de otro sueño. Onírico momento. La combinación perfecta de un espectáculo de la naturaleza desde una butaca voladora inventada por el hombre.











«Fue como un sueño dentro de otro sueño»

La pregunta del millón… los precios

$2600 pesos por adulto, sin desayuno.

$1600 pesos por menor de 6 a 11 años.

$2950 pesos por adulto, con desayuno.

$1950 pesos por menor, con desayuno.

Y también puedes solicitar los vuelos privados desde 16 mil pesos 😉 Ya nos contaron que varias propuestas de matrimonio se han hecho desde esos cielos de colores. La duración del viaje depnde del clima. Va desde 45 minutos en adelante. Checa todas tus demás preguntas directamente con ellos en la página oficial que te dejo a solo un click, aquí abajo.

En Instagram: @globosanmiguel y visita su página oficial www.globosanmiguel.com para hacer tu cita y toda la información que requieras.

Da a este enlace para ver el reel del momento.