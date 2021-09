Si ya pasaste los 25 años de edad seguramente empiezas a notar que aparecen algunas líneas de expresión en tu rostro… esa de la sonrisita o en la frente. Estás en el momento clave para detenerlas o prevenirlas, además de consentir tu piel.

25 años: edad clave para prevenir líneas de expresión

Cuando llegamos a los 25 años, es obligatorio empezar a conocer nuestro rostro y saber cuáles cosas nos hacen bien y cuáles no. En base a esto, la orden es iniciar un ritual específico que beneficiarán increíblemente a nuestro rostro. Empecemos a enumerar estos puntos claves para este proceso de belleza-bienestar.

1- Alimentación saludable

Aunque creas que es un mito, la alimentación es uno de los puntos primordiales (por no decir el más importante) en cuanto a la salud del rostro.

¿Dime lo que comes y te diré qué tan sano tienes el rostro? Si, es algo muy real que muchas veces no prestamos atención. Las grasas, frituras y dulces, definitivamente no son un aliado para nosotras.

El aceite de oliva y determinadas frutas y verduras ayudan a disminuir hasta en un 25 % los problemas de la piel.

Pero, ¿qué debemos comer? Dentro del listado de alimentos están el brócoli, que aporta vitamina C, la cual es buena para la producción de colágeno. Las espinacas, según los expertos de Garnier, ayudan en la renovación celular gracias a la vitamina A.

Las nueces se unen, ya que contiene cobre, que estimula la elastina y Omega 3, que trabaja los niveles de sequedad en la piel, “comer pescado como salmón o sardinas una vez a la semana es la recomendación”.

2- Proceso de limpieza

Tomando en cuenta opiniones expertas, especialistas de la marca Garnier consideran importante nunca saltarse el proceso de limpieza.

Un ritual de limpieza, tomando en cuenta productos y horas, es necesario para mantener el cutis cuidadito. Lo más recomendable es hacerlo 2 veces al días. Durante la mañana, antes de iniciar tu power day, para retirar el exceso de grasa y prepararla para ser hidratas ; y por la noche, para eliminar todas las impurezas del día y nutrirla con vitaminas.

3- Yoga facial para prevenir las líneas de expresión

Lo importante de esta técnica es que des masajes suaves: “sirve para mejorar la circulación, aumentar el colágeno y la elástica, que tonifican y reafirman la piel, y liberar la tensión que pueden causar las arrugas profundas”.

Erica Salamón, Terapéutica y Profesora de Yoga, explica que el yoga facial revitaliza los músculos del rostro, liberando tensiones y rejuveneciendo la piel porque consigue recuperar su brillo y firmeza.

¿Cómo hacerlo?

Hacer movimientos suaves con las yemas de los dedos, haciendo presión en las zonas donde se acumula estrés y donde se genera arrugas.

La idea de esto es tonificar los músculos y regenerar la piel, mejorando el flujo sanguíneo. Te dejamos video al final para que te inspires y aprendas.

Recomendación Kena: