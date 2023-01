Eso de los dos litros de agua diarios, siempre me ha parecido muy impersonal. Ahora, con esta nota no me cabe duda de la importancia de ser estratégicos y personalizar la ingesta de agua, además de otros tips para corredores, tanto primerizos como pros.

Para qué sirve correr

Correr es una de las actividades físicas que trae consigo más beneficios para el cuerpo; por ejemplo, previene el deterioro cognitivo, ayuda a tener un estado mental más equilibrado y a disminuir el insomnio, aumenta la creatividad, fortalece el sistema inmune, etcétera. Sin embargo, para que tu rendimiento físico no se vea limitado ni pongas en riesgo tu salud, incluir el agua en tu rutina será un elemento clave.

La cantidad de agua es personal

No hay una cantidad de agua que se ajuste a todo el mundo, ya que esto depende de factores como la composición corporal, el género, la edad, la condición física y el clima, pero hay pautas generales que se pueden seguir para alcanzar un rendimiento óptimo durante la actividad deportiva.

Antes de correr es importante limitar el consumo de cafeína y otros diuréticos como tés y bebidas estimulantes, ya que aumentan la cantidad de agua que se pierde del cuerpo.

No hay un consumo mínimo de agua, lo importante es que no comiences la carrera con el estómago hinchado y que lo último que bebas sea 15 minutos antes de iniciar la actividad deportiva.

Durante la carrera es recomendable consumir de 150 a 250 ml cada 15 o 20 minutos, alternando la ingesta de agua con bebidas isotónicas, ya que durante la actividad física se pierden otras sales minerales como el sodio, el potasio y el magnesio.

Receta para que hagas tu bebida isotónica casera

Para preparar una bebida isotónica casera, es suficiente con diluir el jugo de dos limones o naranjas en 1 L de agua, a esta mezcla debe agregarse una cucharadita de sal marina yodada y una cucharadita de bicarbonato de sodio, y listo.

Si eres de las personas a las que les cae mal ingerir líquidos durante el ejercicio, trata de beber pequeños sorbos de agua con más frecuencia. Recuerda que ante la sudoración, corres el riesgo de deshidratarte.

Una vez finalizado el entrenamiento se aconseja medir tu peso, si perdiste medio kilogramo, entonces será necesario beber medio litro de agua. La ingesta durante la primera hora después de realizar la actividad física es fundamental para que el cuerpo se recupere; sin embargo, es necesario mantearse hidratado durante todo el día para reponerse de las pérdidas por sudoración y orina.

