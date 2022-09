Prevenir el envejecimiento es una preocupación de muchas y no hay edad temprana para ello. Bueno, no es verdad… yo tengo amigas que empezaron a cuidar su piel hasta que ya tenían muchas líneas de expresión y manchas. Así que mi invitación es esta: comienza a cuidar tu piel desde tu adolescencia.

¡No exagero! Cada etapa tiene sus propias necesidades, así que en la juventud tierna, vas a necesitar algunos productos -como limpiadores y filtro solares- mientras que pasa el tiempo, cambiarás de necesidades.

Hoy quiero enfocarme en eso: prevenir el envejecimiento, y por eso, te dejo tres novedades que me parecen dignas de resaltar.

Age Element de Mesoestetic

Esta línea española es nueva en México (al menos para mí) y dice que va a darle batalla a lo mejor de lo mejor en el mercado.

Según la marca, los principales signos de envejecimiento son:

Pérdida de luminosidad y tono irregular

Flacidez y pérdida de la definición del óvalo facial

Arrugas y pérdida de densidad cutánea.

Y así es como surgieron tres líneas específicas para cada uno de estos signos de la edad.

La premisa de la marca es «epigenética: descifrando los marcadores de la edad» y básicamente trata de estudios sobre nuestra piel, sus capas y el DNA aplicado a la belleza gracias a la ciencia.

«Tras años de investigación mesoestetic ha desarrollado una solución basada en la ciencia epigenética que logra revertir los efectos de los parcadores epigenéticos en la expresión génica para contrarrestar los signos de la edad en la piel y potenciar la belleza en cada etapa de la vida», afirman.

Entonces, armaron tres líneas, de acuerdo a la indicación que se busque: brightening solutions, firming solutions y anti-wrinkles solution. Es decir: piel luminosa, firmeza y anti-arrugas.

Dos productos que me llamaron mucha la atención: el «age element firming elixir» que es ¡tomado! «Es un complemento alimenticio a base de colágeneo hidrolizado altamente enriquecido con antioxidantes».

El segundo es el «age element brightening complex plus», un tratamiento de choque intensivo con alta concentración de Vitamina C (15%). Este se usa de vez en cuando, esos días en que notas la piel marchita (Spoiler alert: con la edad cada vez es más seguido).

Me pareció súper novedosa la aproximación de la marca y las líneas sí suenan fav, así que si ves esta marca con tu derma (solo se consigue con ellos), dale una oportunidad.

Filler Végétal de Yves Rocher

Esta marca tiene sus propias líneas para prevenir el envejecimiento: Línea facial rellenadora de arrugas y una iluminadora anti-age.

Cada una de las líneas busca resultados distintos, de acuerdo… ajá, a las necesidades.

Si buscas «rellenar», es decir, combatir las arrugas, Filler Végétal, suena a la solución, ya que contiene una fórmula enriquecida con Ficoïde Glacial, «también llamada planta de hielo, y ácido hialurónico para una piel naturalmente tersa y sin arrugas.»

«Los investigadores de Cosmética Vegetal® han seleccionado la planta de hielo por su capacidad para impulsar la producción natural (+ 93%*) de ácido hialurónico en el corazón de la piel.

«Recién extraído, estimula la producción de enzimas implicadas en la producción de ácido hialurónico para rellenar las arrugas, (-29% de arrugas**)», comenta la marca francesa.

La gama cuenta con todo lo que necesitas: serum rellenador, crema de día, crema de noche, de contorno de ojos y una chulada: crema para cuello y escote, ¡que no se te olvide esta zona!

Si, por otro lado, buscas menos manchas y mayor iluminación en el rostro, está la línea Radiance, que también va hacia las arrugas.

Aquí me llamó la atención un producto que suena muy bien: unas cápsulas cutáneas:

«Día tras día, la piel se ilumina, los signos de la edad se corrigen. La piel está radiante. Doble acción: corrige todos los signos de la edad e ilumina.

«Enriquecido con Vitamina C, tiene una textura sedosa y nutritiva. Contiene 35 perlas para una cura completa de 35 días.

«Su +: Néctar de Brotes Vegetales que estimula la regeneración celular * y Néctar Vegetal de Luz (extraído de la Nuez de Tagua) que disminuye la síntesis de melanina, ligada a la aparición de manchas, para una piel más tersa, uniforme y radiante *. »

La maravilla de esta marca es que la puedes comprar tanto por catálogo como en sus tiendas físicas y en la página web te dan informes de dónde y cómo.

Mascarilla de burbujas de Skïn Sense

Ok, ok, esta no es una línea de belleza completa pero me pareció un producto muy novedoso para limpiar a profundidad antes de aplicar tus productos antiedad.

«Esta innovación coreana ha estado gobernando las tendencias por su potencial para dar resultados instantáneos que utilizan oxígeno presurizado para formar burbujas que ayudan a exfoliar la piel, destapar los molestos poros y eliminar los puntos negros y el exceso de grasa.»

Básicamente te prepara la piel para recibir todo lo bueno ya que elimina el sebo, ayuda a que los poros se liberen tanto de puntos negros como de lo que haya ahí, pero a la vez hidrata, reduce manchas y hasta cicatrices del acné. Por si todo esto no fuera poco, también estimula la producción de colágeno.

La mascarilla de esta marca en particular, contiene extracto de agua de hamamelis, hojas de salvia que tienen funciones antioxidantes y promueven la circulación.

¿Dónde se encuentran? En Farmacias Benavides, Walmart, Farmacia San Pablo, Chedraui, Bodega Aurrera, Chedraui, Coppel, HEB y Soriana.