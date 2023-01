¿Existe una fórmula mágica para la felicidad? Pues al parecer sí hay tres reglas para ser felices, y el médico top de las redes sociales nos dio la respuesta. Aquí te contamos todo.

El doctor Mauricio González nos cuenta que Finlandia ha sido durante varios años «el país más feliz del mundo», por lo que analizó el estudio que arrojó este resultado.

3 reglas para ser felices

1. No a la comparación

Qué importante punto y más cuando vivimos en una época en donde las redes sociales son nuestras constantes compañeras. ¿Cuándo has visto a alguien triste en Instagram? Hace poco alguien me contaba que se había hecho un estudio (no este del que habla el doctor Mau, que es científico y serio) y que se había arrojado que Chicago era la ciudad más feliz del mundo. ¿La base? Las publicaciones en Instagram. Obviamente concluimos que eso no es real. En redes o en vida no digital, si estamos constantemente comparándonos con la otra persona, nunca vamos a alcanzar esa ilusión, porque independientemente si es real lo que presumen o no, no nos comparten «el lado b». No vemos todo eso negativo que también existe en la vida de la persona.

Dentro de este punto, el doctor comenta que un punto importante es que no se presume. Los ricos y los no tan ricos no tienen actitudes diferentes. El rico no trata mal a los demás ni presume. ¿Qué tanto hacemos nosotros eso? Auch.

2. Reconocer los beneficios de la naturaleza

La mayoría de los finlandeses creen que estar en contacto con la naturaleza les llena de vitalidad y felicidad. Como disfrutan tanto la naturaleza, sin duda la cuidan, la respetan.

3. No romper el círculo de confianza de la comunidad

Si confías en tu gobierno, definitivamente estarás más feliz y tranquila. Si sientes que vives en una sociedad justa y equitativa, cumplirás la reglas. La gente que es honesta, confía más y vive más ligera. Es más, hasta quiere pagar impuestos porque se ven reflejados en su calidad de vida. Así que trabajar por la felicidad de la comunidad tiene más sentido que «primero yo, después yo y al último yo» sin importar a quiénes nos llevamos «entre las patas», ¿no crees?

¿Tú crees que estas reglas para ser felices podrían aplicarse en tu comunidad? Si no es así, ¿qué estarás dispuesta a hacer para cambiar y entonces sí, pertenecer a estos grupos en donde la plenitud está más presente?

Foto de Szilvia Basso en Unsplash

Aquí te dejamos el video del Doctor Mau: