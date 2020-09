El veganismo y la práctica vegana no son nuevas, ya tiene 76 años de existir tal y como lo conocemos actualmente (Al Oriente se remonta al Hinduísmo, en Occidente a la época Pitagórica). Inicia en aquel año de 1944 cuando en el Reino Unido, Donald Watson se separa de la Vegetarian Society para fundar la Vegan Society y a través de ella establecer los criterios contemporáneos del cómo ser vegano:

“Excluir, en la medida de lo posible y lo practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para usos de comida, vestimenta o cualquier otro propósito” (The Vegan Society, 2019).

Es así como hoy en esta era digital hacemos uso de las apps para una variedad de objetivos que giran en torno a cumplir este precepto. Hoy hablaré de cuatro aplicaciones móviles que nos ayudan a llevar una dieta nutricionalmente completa, encontrar lugares veganos a dónde quiera que vamos o visitamos, ayudar a quienes salvan animalitos de los mataderos, y sí también, hallar a nuestro medio aguacate.

Daily Dozen

Uno de los creadores y rostro de esta App es el fundador de NutritionFacts.org, el Dr. Michael Greger, referencia en temas de nutrición basada en plantas. Justamente esta herramienta nos ayuda a mantener un registro de la comida vegetal que comemos y se nos recomienda diariamente. Además de esto, tiene mucha información complementaria sobre grupos de alimentos y cantidades, ejercicio, calidad del sueño y un montón de consejos complementarios más. La App es gratis y está disponible para todo dispositivo.

Happy Cow

La App de la vaca feliz ha estado ayudando veganos a encontrar restaurantes, comedores u opciones veganas y vegetarianas desde 1999. Ahora mismo uno puede localizar más que eso: panaderías, pastelerías, servicios de catering, entregas a domicilio, mercados locales, barras de jugo, cafeterías y demás tipos de negocios veganos. Además, obviamente ofrece imágenes, reseñas, un mapeo de los más cercanos a donde te encuentras, etcétera. Se encuentra en más de 180 países, ideal si viajas mucho, en México cuesta $99 pesos, está disponible para todas las plataformas y es gratis en línea: https://www.happycow.net/

ABillionVeg

Esta App me encanta porque uno puede ayudar a una infinidad de santuarios animales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones educativas y creadores de políticas públicas en torno a la alimentación vegetal. ¿Cómo? Sencillísimo, vas a algún lugar o adquieres un producto vegano, escribes una reseña con su respectiva fotografía en la App y la compartes para que otros usuarios que buscan ese producto o servicio que recomendaste (o mal recomendaste) puedan buscarlo, conocerlo y en su caso, adquirirlo. Por cada diez reseñas que subas se donan $10 dólares a las asociaciones enumeradas arriba, tú eliges cuál. Es un servicio a la comunidad vegana, en todos los sentidos. La App es gratuita y la descargas aquí https://www.abillionveg.com/

Veggly

Por último, pero no menos importante, tenemos a la App del Vegan Dating. ¡Sí, veganos que buscan veganos para salir, conocerse y de ser posible encontrar el amorts! Para muchas veganas y veganos no es requisito que su pareja tenga la misma perspectiva de vida, pero para aquelles que sí lo es existe esta aplicación que básicamente funciona como cualquier otra de su tipo, sólo que en ella se selecciona además entre vegan, vegetarian y working on it, o sea, en transición. Entonces, si lo que buscas es a tu medio aguacate con quien salvar muchos animales y convertir omnívoros a veganos, esta es la opción. La App no es gratuita, hay un cargo mensual y la descargas aquí https://www.veggly.net/es/pagina-principal/

#GoVegan