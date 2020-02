En KENA, no sólo el 14, sino todo el mes de febrero está dedicado al Amor y la Amistad. ¿Pero cuál es la clave para ser un buen amor y una buena amiga? Primero estar nosotras mismas LLENAS, satisfechas, contentas y en paz para justamente desde ahí poder compartir, es decir, empezar a dar y relacionarnos desde un lugar de abundancia y no de carencia.

Para hablar más sobre este tema, platiqué con la podcaster Diana Martínez, creadora de Nosotras en el Café, quien define el amor propio como una mezcla de autoestima, dignidad y la voluntad para aceptarnos como somos.

DIANA MARTÍNEZ

Wife/Mom/Podcaster 🇲🇽🇺🇸

🎙First Spanish Podcast based in #ATX

“Cuando me preguntan qué consejo le daría a las emprendedoras, mi respuesta siempre es la misma: fortalecer nuestra autoestima y trabajar en el amor propio. Porque es este amor el que define lo que creemos MERECER y cómo conseguirlo”, dice Diana.

“Esto es muy importante porque muchas veces vamos contracorriente y cuestionamos nuestro éxito pensando que tal vez tenemos más de lo que realmente merecemos. O que tenemos que renunciar a nuestra esencia, nuestro valores o al reconocimiento de nuestro esfuerzo con tal de conseguir algo que pensamos que de otra manera somos insuficientes para lograr”, agrega la también creadora del grupo femenil Las Podcasters.

¿Lista para conocer –y practicar– los 5 pasos para fortalecer el amor propio propuestos por Diana?

PASO #1: Edifica tu autoestima

La autoestima podemos definirla como la certeza de nuestras habilidades y nuestro valor como personas. Y aunque este concepto puede parecer complicado, trabajar en la autoestima es mucho más sencillo si lo hacemos a través de preguntas.

Toma lápiz y papel y escribe tus respuestas a las siguientes preguntas:

· ¿Qué me sale bien? y ¿Para qué soy buena?

· Ahora recuerda un momento en el que te sentiste segura y exitosa, ¿cuánto lo disfrutaste?, ¿cómo celebraste?, ¿cómo llegaste a él?, ¿cómo te sentiste respecto a ti misma?

· Siguiente: escribe 3 de tus más grandes fortalezas y por qué estás agradecida por ellas y 3 de tus más grandes retos como persona y qué puedes aprender de ellos.

Por ejemplo: Mi fortaleza es que me encanta escuchar a la gente y estoy agradecida porque esa cualidad me ha permitido compartir historias de mujeres inspiradoras con la audiencia que me escucha, temporada tras temporada, en Nosotras en el Café. Por otro lado, uno de mis más grandes retos es la organización y el manejo de mi tiempo. Lo que puedo aprender de este reto en mi personalidad es que está bien ser una persona artística, pero me conviene respaldar este lado creativo con estrategias de organización y gestión del tiempo para llevar mi emprendimiento más lejos, más rápido.

¿Te diste cuenta cómo tanto las cualidades como los retos están planteados de manera positiva? El truco es reconocer nuestras propias habilidades y no ver los retos como un problema, sino como un obstáculo que podemos saltar para justamente exponenciar nuestros talentos.

Estas prácticas nos llevarán por un camino de autoconocimiento, autoaceptación y reconocimiento de nuestros talentos y capacidades.

Al principio tendremos que hacer esto de manera intencional, pero poco a poco se irá convirtiendo en un hábito, tema del cual hablaremos más adelante (¡¡porque todas queremos saber más acerca de cómo establecer un hábito positivo en nuestra vida!!).

PASO #2: Cuida de ti

Seguramente ya has escuchado mucho acerca del #selfcare. Esto es cuidar de nosotras, nuestro cuerpo, mente y espíritu haciendo algo que nos encante: salir a caminar, ir a cenar a un lugar bonito, meditar, leer, escuchar un podcast mientras dibujamos mandalas.

¿Te pasa que sientes culpa si te tomas un momento para ti porque es “tiempo perdido e improductivo”? ¡¡Pues no más!! Tomarnos un tiempo para nosotras, aunque sean 15 minutos, tiene el poder de refrescar la mente a fin de enfocarnos en lo realmente importante para lograr un equilibrio físico, mental y emocional.

El día tiene 24 horas, y sí, hay veces que parece que no alcanzan para nada. ¡¡Pero tiene 1440 minutos!! ¿Crees que puedas dedicarte 15 al día?

En estos tiempos, con el ritmo de vida tan acelerado que llevamos, aunque te parezca tonto, ¡¡agenda una cita contigo misma!! Con la misma seriedad con la que agendas una cita médica, una actividad con tus hijos, un date con tu novio o marido, una entrevista laboral, ¡¡así!! Te prometo que hará una gran diferencia en tu día.

“Lo genuino de ti es lo mejor de ti”.-

Diana Martínez, podcaster

PASO #3: Establece límites

Aquí vamos a hablar de algo que a muchas nos cuesta trabajo, y es decir “NO”. ¿Cuántas veces nos encontramos ante una situación en la que no queremos hacer algo y nos sentimos obligadas a dar una explicación?

¡¡Recuerda!!: “NO” es una frase completa. En otras palabras, basta decir NO para rehusarnos a hacer algo que no podemos o que no queremos hacer, y es nuestro derecho omitir dar explicaciones que otros esperan después de negarnos.

Advertencia: dejar al NO reinando solo en una conversación puede hacerte sentir poderosa, pues te dará el valor de seguir poniendo límites a todo lo que te afecta a nivel físico, emocional y/o espiritual.

PASO #4: Valora tus esfuerzos, ¡¡celébrate!!

Cuando trabajes duro, ¡¡date crédito!! Cada día, escribe 3 cosas que hiciste que te salieron bien. Por supuesto también acepta cuando alguien más te dé el crédito.

Decir cosas como “yo realmente no hice nada, fue mi equipo” o “fue muy fácil, no me tardé nada” reducen el impacto de tus logros ante los demás, ¡¡pero sobretodo ante ti misma!! Así que acepta el crédito con amor y da las gracias.

PASO #5: Rodéate de personas que te inspiren a crecer

La vida siempre nos pone a las personas que necesitamos en ese determinado momento, pero conscientemente fue hasta hace aproximadamente un año que me comprometí a rodearme de personas que me impulsaran a crecer hasta convertirme en la mejor versión de mí misma.

Personas con bonita energía cuyo ejemplo resonara en mí, que me motivaran a alcanzar mis metas. ¿Y sabes por qué es tan importante elegirlas? Porque las personas de las que nos rodeamos ejercen una fuerte influencia sobre nosotros.

Me encanta como lo dice la doctora Marian Rojas Estapé, autora del libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?: “Aléjate de aquellas personas que no apoyan tus ilusiones. La gente grande empuja, da valor a aquello que anhelas”.

Conclusiones

“Cuando vivimos poniendo el amor propio antes que todo cultivamos relaciones sanas, proyectos productivos, en general, un ambiente sano y genuino, porque al existir esta autoaceptación no tenemos miedo a ser fieles a nosotras mismas”, expresa Diana.

Y tú, querida #KenaLover, ¿cómo andas de amor propio? Cuéntanos y sigamos la conversación en redes sociales #soyelamordemivida en @nosotrasenelcafé (Facebook, Instagram y LinkedIn).