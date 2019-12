Mañana no hay naaada que hacer, pero no solamente el primer día del año, no. A veces los fines de semana nos parecen aburridos o las tardes interminables, lo que nos lleva a tener pensamientos poco sanos, ¿a poco no?

Por eso, aquí te dejo 5 películas que son tesoros escondidos en Netflix.

Manchester junto al mar (Manchester by the sea)

Prepárate: no será una película fácil de ver. Es muy muy fuerte pero maravillosa. Un hombre tiene que regresar a su pueblo natal y enfrentarse a su dolorísimo pasado. Una historia de pérdidas y perdón, con fantásticas actuaciones. Imperdible.

La llegada (Arrival)

Ciencia ficción en muchos sentidos, pero no se dejen intimidar, es una historia sorprendente y diferente. Habla de, también, la pérdida pero del reencuentro, de la comunicación y de todo eso que nos da miedo: lo desconocido. Con una Amy Adams espectacular (como siempre, pues) que la hace de científica, vamos de la mano descubriendo su historia y dejándonos conquistar por esos aparentemente terroríficos aliens.

Contratiempo

Una película española en la que no tienes idea de qué está pasando. Un hombre vuelve en sí después de haber sido atacado y descubre el cuerpo muerto de su pareja. ¿Cómo fue asesinada si la puerta estaba cerrada por dentro y él asegura no haber cometido el crimen? En 180 minutos tienen que resolverlo. Unos de los mejores thrillers policiacos de los últimos tiempos.

Un asunto de familia (Shoplifters/MANBIKI KAZOKU))

Llegó a Netflix la última película del gran director japonés Hirokazu Kore-eda, que estuvo nominada y fue ganadora de muchos premios. Cuenta la historia de una familia de ladronzuelos… incluyendo a su hijo y a una niña recientemente «adoptada». Tratan de sobrevivir juntos, como pueden, y darse una vida lo más felices posible. Imperdible.

Your Name

Un animé, sí. No podía faltar. Otro director japonés (Makoto Shinkai) que se está haciendo todo un nombre en el mundo debido a la calidad de sus historias. Esta es una muy divertida y romántica historia de viajes en el tiempo, «suplantación» de identidad y búsqueda de felicidad. Dejemos de pensar que «los dibujitos» son para niños únicamente, si bien es apta para chicos y grandes, estoy segura que los adultos la disfrutarán un montón.