Vamos a aprovechar este puente de tres días para ver películas que nos dejen en la sintonía adecuada para comenzar un año con el pie derecho… al menos en cuanto nuestro estado de ánimo se refiere.

Así que ve poniendo las palomitas en la olla o el micro y ¡a disfrutar!

5 películas que te dejarán pensando

Un asunto de familia

Ganadora de muchos premios, uno de los directores más prolíficos -y galardonados- de Japón, Hirokazu Koreeda, trae esta distinta película sobre las familias, las relaciones y… híjole, muchas reflexiones. Con esta no puedo decir que vas a terminar «feliz» pero sí con movimientos interiores y cuestionamientos sobre lo que es realmente la familia.

¿Dónde ver? En Netflix, con suscripción. Renta en Google Play y Cinépolis Klic.

Cazando salvajes

Una comedia absurda, conmovedora, divertida, profunda, ¡la amo!, sin duda uno de mis top de todos los tiempos. Trata sobre Riqui, un chico huérfano que llega a vivir con unos padres adoptivos y, por algunas cuestiones que no les voy a decir, se ve inmiscuido en una cacería: él y su padre adoptivo se convierten en los fugitivos más buscados de toda Nueva Zelanda. Y en la sensación de redes sociales. En serio, una película bellísima.

Un misterio: antes de que fuera tan famoso su director, Taika Waititi, estaba en Netflix. Ahora que todo mundo lo conocemos, las quitaron, así que solo la encuentras a la compra.

¿Dónde ver? De venta (solo venta) en Cinépolis Klic, iTunes y Youtube.

Soul: la nueva película de Pixar

Ya sé que casi todo mundo ya la comentó y ya la vio, pero no por eso no puedo dejar de ponerla en esta lista. Es la más reciente película de Pixar, los genios que fueron comprados por Disney y vale mucho la pena. Algunos dicen que es la segunda parte de Intensamente, pero no lo creo. Es que es una reflexión sobre la vida y nuestras pasiones. Para mí, vale toda la pena, aunque haya gente a la que no le ha llenado el ojo, por supuesto.

Finalmente, les daré un tip: pueden iniciar su periodo de prueba de Disney+ (siete días) y aprovechar para verla junto con la serie de moda: El Mandaloriano. Y si les late suscribirse por un mes, no dejen de quitar la opción de renovación automática en su forma de pago. Les sale más barato el mes que ir al cine en familia.

¿Dónde ver? En Disney+, con suscripción.

La vida ante sí

Es un drama que marca el regreso de la estrellísima Sophía Loren. Relata la vida de uno de tantos niños migrantes, huérfanos, que viven perdidos en Europa (en este caso en Italia) y cómo que alguien lo mire puede cambiarle la vida y la percepción de sí mismo. Conmovedora y a la vez, te deja un sentimiento positivo: creer en la humanidad.

¿Dónde ver? En Netflix, por suscripción.

Una cuestión de tiempo

¡Volvió al catálogo de Netflix y estamos felices! Una de las películas más bonitas de la última década. Es un relato sobre una familia en la que los hombres pueden viajar por el tiempo (ajá, ya sé que suena raro) pero más que eso, es una historia sobre la relación padre e hijo. Entrañable, romántica, dulce, aleccionadora. No te la puedes perder.

¿Dónde ver? En Netflix, con suscripción.

