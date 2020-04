Sobrevivir la crisis, el estrés y la incertidumbre es duro, pero quienes podemos acceder al entretenimiento podemos sentirnos mejor con un empujón de optimismo cinematográfico durante la cuarentena #QuédateEnCasa.

No veas “Contagio”, “Virus” ni “Guerra Mundial Z”… Ahora mismo no es un buen momento para ver ficción distópica cuando vivimos una realidad parecida. ¿Qué opinas si mejor buscas opciones gratificantes y regalarte una película divertida, romántica o que despierte lo mejor de tu humanidad?

Toma nota de estas películas

BEFORE WE GO

Protagonizada por el niño bueno que todas amamos: Chris Evans, alias el Capitán América, este filme de 2014 es su debut como director (y única película hasta ahora), que narra la historia de un músico con el corazón roto quien de casualidad conoce a una chica en la estación de tren a la que, literalmente, se le va el tren y debe esperar hasta el amanecer; obvio, él se ofrece a auxiliarla. Aunque no es un remake, se parece mucho a la trilogía Antes del amanecer de los años 90 que hicieron Julie Delpy e Ethan Hawke. Y Chris luce adorable.

¿Dónde? Fox Premium.

FIVE FEET APART

Pues sí, se trata de dos personas que se aman y no pueden tocarse, justo como nos está sucediendo a todos ahora, pero lejos de ser una película angustiante nos enseña mucho sobre el amor y cómo lo demostramos más allá de lo físico. Protagonizan Haley Lu Richardson y Cole Sprouse como dos adolescentes con fibrosis quística, que se conocen en el hospital durante sus tratamientos.

¿Dónde? Amazon Prime y Claro Video.

¿CÓMO CORTAR A TU PATÁN?

Es una encantadora comedia romántica mexicana con la divertida Mariana Treviño como Amanda, una terapeuta experta en ayudar mujeres a terminar con sus novios tóxicos; su próxima víctima es Pepe (Sebastián Zurita), el patán de su hermana Natalia, interpretada por Camila Sodi; para ello, sumará a la estrategia a Leo (Cristopher von Uckerman), el mejor amigo de Nat. ¡Es muy chistosa!

¿Dónde? Blim

THE INTERN

Robert de Niro encarna a un viudo pensionado que entra el programa de “becarios mayores” de los Estados Unidos. Le asignan una empresa de productos de moda, propiedad de una emprendedora (Anne Hathaway) que se debate diariamente entre sus roles de mamá, esposa y empresaria buscando crecer su negocio. La sabiduría de su becario nos hará valorar mucho más a los los adultos mayores.

¿Dónde? Netflix.

EL INCREÍBLE CASTILLO VAGABUNDO (HOWL’S MOVING CASTLE)

Del laureado director y animador japonés Hayao Miyazaki (“El Viaje de Chihiro”, Mi amigo Totoro”, entre otras obras maestras), esta historia nos enseña el valor del tiempo y la vejez, ya que la protagonista es una joven que ha sido maldecida con convertirse en una anciana. Para romper el hechizo, captura a un rebelde maguito llamado Howl, quien se niega a pelear en la guerra que se libra en ese momento en el reino. Es una película que habla de compasión, amor y esperanza. Imperdible.

¿Dónde? Netflix.

PETER RABBIT

Versión libre del icónico libro álbum ilustrado de Beatrix Potter, quien lo escribió en la época victoriana. Cuenta la historia de una familia de conejitos británicos que se meten a robar vegetales al huerto del vecino, claro que ahora sucede en la Inglaterra del Siglo XXI y los conejos usan saquitos de mezclilla. Lo divertido es cómo se las arreglan para convivir con el nuevo, joven y perfeccionista heredero de la casa y el huerto, con la ayuda de una amiga que los procura. La voz de Peter Rabbit es de James Corden.

¿Dónde? Amazon Prime.

THE ART OF RACING IN THE RAIN

Adaptación del libro de Gareth Stein, fanático del automovilismo, que narra la relación de un perro Golden Retriever con su dueño Denny (Mario Ventimiglia), un piloto de carreras. Lo maravilloso es que no necesitas ser fan de los autos o saber de carreras para adentrarte en este viaje de amor y lealtad familiar contado desde el punto de vista del perro Enzo, con la voz de Kevin Costner. Es lindísima y te sacará algunas lágrimas, eso te lo advertimos.

¿Dónde? CInépolis Kilc.

DR STRANGELOVE (How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

Es un clásico de Hollywood del genial director Stanley Kubrick: una comedia negra sobre los políticos y militares que tienen en sus manos el destino de una bomba durante la Guerra Fría. Retrata con mucha sorna cómo toman decisiones estos personajes y quizás sea una buena forma de canalizar el estrés ante las noticias que vemos en México y el mundo. Protagoniza Peter Sellers, el inolvidable inspector de las películas de “La Pantera Rosa”, famosísimo en la época.

¿Dónde? HBO.

MISS FISHER & THE CRYPT OF TEARS

Basada en la novela policiaca de Kerry Greenwood, es una suerte de James Bond femenina pero en la época de ocupación británica en lo que después sería Israel. Ahí, la espía internacional Phryne Fisher libera a una niñita beduina de una cárcel en Jerusalén y eso desata una serie de misterios que incluyen esmeraldas, desapariciones y claro, un galán; muy al estilo de la clásica novela criminal británica… Excepto porque la película es australiana. También hay serie.

¿Dónde? Izzi On Demand y Acorn TV.

HUSTLERS

Jennifer López fue nominada al Globo de Oro este año por su actuación de reparto en esta película, y aunque no fue considerada para el Oscar, se unió a su éxito en el Suprbowl y su gira en Las Vegas. Está basada en un reportaje verdadero de The Wall Street Journal, que contaba la crónica de cómo varias ex strípers de Las Vegas estafaron a sus ex clientes tras la devastadora crisis de 2008. Es una historia de mujeres que invita a la reflexión y el perdón

¿Dónde? Apple TV y Amazon Prime.