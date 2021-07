7 películas románticas en Netflix que TIENES que ver

Las películas románticas nos encantan a muchas personas: ya sea comedia o drama, pocas personas no las disfrutan.

Mis amigas que saben que veo muchas (muuuuuchas) películas, me piden que les recomiende «películas románticas» pero en Netflix y les juro que me cuesta trabajo pensar. Así que hoy les dejo una lista de cinco que no puedes perderte.

Y no, no serán solo de Hollywood, también les incluyo algunas películas que quizá ni te imagines.

Feliz año pasado

No es una comedia, es más bien un… una reflexión de la vida. Una chica está remodelando su hogar y se encuentra pertenencias de su ex y de su vida juntos. Ese hecho no solo toca la vida de ella sino también la de él. Ambos se replantean qué onda con sus vidas.

Para ver: cuando quieres algo diferente pero que te apachurre un poco el corazón -sin destrozarte-.

El despertar de Motti Wolkenbruch

Una comedia llena de estereotipos sobre las madres judías y cómo es la vida en una casa ortodoxa. Y sí, podría ponerla en románticas porque lo que el protagonista busca es amor. Motti es un joven poco torpe y sin experiencia en la vida que no quiere desencantar a su madre pero tampoco quiere perderse lo que puede vivir. Tiene personajes divertidos, otros más profundos, pero estoy segura que no la vas a pasar mal.

Para ver cuando: quieres terminar un día ajetreado con algo ligero.

Conoces a Joe Black

Un clásico que quizá no hayas visto por años -como yo- y que vale la pena revisitar. No solo Brad Pitt está en un momento increíble, también Anthony Hopkins está maravilloso como un padre amoroso y que ama a su hija. Básicamente trata de La Muerte (ajá, esa entidad) que se da permiso de vivir entre los vivos y amar. Ve por kleenex.

Para ver: cuando tienes ganas de romaaaaaance y amorts, pero con ánimo para terminar triste.

Te quiero, imbécil

Esta película es una gozada de principio a fin. Trata de un hombre que está bien perdido en el amor y entonces sigue los consejos de un gurú del ligue en Youtube para recuperar a su ex. Con lo que no cuenta es que en ese camino se encontrará a sí mismo y a su mejor amiga de la infancia. Ya sé que suena a súper cliché, pero en serio, véanla.

Para ver: cuando quieres reír y echarte un buen taquito de ojo.

La vida inmoral de la pareja ideal

Una película mexicana que me hizo muy feliz las dos veces que he visto. Tiene una música que te llenará los huesitos y querrás moverte. Trata de una pareja que eran uña y mugre en la secundaria… vivieron un romance intensísimo y fuera de lo común. Pero años después, ninguno de los dos tienen la vida ideal pero pretenden que sí cuando se encuentran en un pequeño pueblo de México.

Para ver: cuando quieres música y romance, además de buenas risas.

Spanglish

No me canso de verla porque es emotiva, porque es romántica porque es inspiradora… Y Paz Vega se ve increíblemente hermosa. El galán no es el típico guapísimo pero sí el que en vida real te enamoras (¿a poco no?).

Para ver: cuando quieres levantar tu espíritu, volver a creer en el amor.

Si supieras

Esta ha sido una sorpresa para muchísimas personas ya que sí, toca el tema de homosexualidad pero no es el tema central. Tampoco el romance es el tema central… ok, sí, pero… no. Esta es una película romántica que termina siendo una peli sobre amistad, sobre romance y ser fiel a ti misma. Muy linda, en especial para los jóvenes.

Para ver: cuando quieres cambiar el chip de los guiones comunes y corrientes y ver un romance gay muy lindo.