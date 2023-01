La copa menstrual es el mejor regalo que nos pudieron hacer y aunque algunas aún no la hayan probado y tengan temores y dudas, aseguro que es el mejor método para protegerte en tus días de menstruación.

Antes de tomar esta decisión hablé con muchas amigas que ya la usan y me animaron a dar este gran paso y es entonces como empieza mi cambio a la copa menstrual en plenos treinta y algo.

¿Cómo se coloca la copa menstrual?

No te voy a mentir, la primera, segunda y tercera vez, es un poco complicado por el mismo miedo que nos produce introducir un agente externo de semejante tamaño pero con práctica irás superando los miedos y serás toda una experta.

Para las primerizas les va el procedimiento:

1- Dobla la copa como si quisieras hacer un avioncito de papel, no lo digo por la forma, sino por la seguridad. Más abajo te muestro cuántos tipos de pliegues puedes probar.

2- Abre los labios de tu vagina e introduce la copa menstrual en el interior de la misma, preferiblemente utiliza las dos manos para que no hagas un reguero. Cuando tengas este escenarios controlado y hayas introducido al menos la mitad de la copa, ve sacando los dedos hacia la parte externa y empuja el restante con suavidad y por completo.

Consejo: inconscientemente tensamos la zona pero cuando esto pasa, los músculos de la vagina se contraen y es imposible introducirla. Si sabes de lo que te hablo y aún no logras el resultado exitoso, relájate respira, camina en círculos por 20 segundos y repite el proceso.

3- Para asegurarte que la copa está bien puesta puedes pasar el dedo por alrededor del elemento (ya adentro) y comprobar que no haya abombamientos inusuales. Prueba intentando sacarla pero con suavidad, si no sale, es porque está correctamente puesta. La copa hace un cierre al vacío, por lo que no será fácil sacarla solo jalanado. Ya te cuento más adelante.

Tipos de Pliegue

Como te comenté, aquí te dejo diferentes pliegues y aunque todos tienen la misma funcionalidad, no a todas nos funciona el mismo. No debe molestar en lo absoluto y debe sentir sencillo fácil el proceso de colocación:

Pliegue en c

Pliegue en Pico

Pliegue en 7

Las imágenes son de : Evaacopamenstrual en Pinterest

Consejos importantes

Te comparto algunos consejos que sé que te servirán para iniciar en este proceso, tómalos en cuenta y aprende en este nuevo estilo de vida con tu menstruación:

Para sacarla, únicamente deberás pellizcar la parte baja de la copa sacándole el aire que pueda tener, y posteriormente tirar hacia a bajo. Es decir, aprieta para romper el vacío y entonces, sí, ya jalas. Utilia un recipiente exclusivamente para esterilizar tu copa antes y después de cada ciclo menstrual. Si ves que la copa se torta amarillenta en el transcurso de los meses, no te asustes, es totalmente normal. La sangre tiene hierro y por eso puede manchar, pero mientras esté limpia, no pasa nada. Solo lávala con agua y jabón neutro (sin aroma) y asegúrate que esté bien limpia la zona donde hay unos pequeños agujeritos, ya que son para hacer el cierre al vacío. Son unos pequeñísimos agujeritos como si los hicieras con una aguja.

Además, Cris Mendoza, una de las socias-fundadoras de Fundacion Femmex México nos comparte estas recomendaciones y en mi experiencia personal, me ayudaron un montón para entender por dónde iba a empezar y cómo, espero que a ti te sirva igual, checa:

Imágenes cortesía FFemmex Fundación

Si en las primeras colocaciones notas que nomás no le encuentras la forma de usarla, no te angusties, recuerda que es un proceso donde la paciencia, el amor propio y la práctica hacen lo suyo, ¡sin prisas! Además entendí que las copas vienen por tallas pero no tienen distinción de edad, así que si estás como yo y estás sobre los treinta o más y quieres explorar este mundo, adelante. Solo busca información y consejos por parte de expertos.