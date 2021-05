Con frecuencia se preguntan: ¿Cuándo debo reemplazar mi copa menstrual? ¿Cómo debo desecharla apropiadamente? Hoy es el día internacional de la salud menstrual y por eso queremos tocar el tema.

¿Cuánto duran las copas menstruales aproximadamente?

Todo depende de cómo la cuides; con los cuidados apropiados, las copas tienen varios años de vida, pero es recomendable inspeccionarlas por señales de deterioro. ¿Qué significa eso? Existen algunas señales que aparecen cuando tu copa menstrual está llegando al final de su vida útil y que son sencillas de detectar sólo debes hacerte las siguientes preguntas:

· ¿Tiene mal olor?

· ¿Tiene manchas considerables?

· ¿Puedes notar un polvo blanco cuando está seca y que no sale al enjuagarla?

· ¿Tiene grietas?

· ¿Se siente granulosa? O ¿ha dejado de ser lisa?

· ¿Has comenzado a tener fugas cuando no las habías tenido antes?

Si detectas alguna de estas señales, es momento de decirle bye a tu copa.

Otros momentos donde debes despedirte de tu copita

Necesitarás reemplazar tu copita si:

Usaste limpiadores agresivos

Recuerda que lo mejor es usar jabón neutro libre de perfumes para limpiar tu copa menstrual. Hagas lo que hagas, no uses limpiadores agresivos como jabones a base de aceite y fragancias, alcohol isopropílico, peróxido de hidrógeno o cloro. Estos pueden comprometer la silicona y deben mantenerse (MUY) lejos del área vaginal. Es mejor hervir tu copa menstrual para esterilizarla.

Tu copa se cayó en el inodoro

Los accidentes suceden. Puede pasar que, al vaciar el flujo, se caiga la copa menstrual en el inodoro. Si esto te sucede, hagas lo que hagas, NO vuelvas a introducir, no importa si fueron ton sólo unos segundos. En pocas palabras, cuando una copa menstrual cae en el inodoro, se llena de bacterias que no se pueden eliminar y por más que la laves, nunca estará completamente esterilizada.

Es el ajuste incorrecto

En las copas menstruales, el tamaño sí importa. Por ello, DivaCup ofrece tres tamaños diferentes, para todas las etapas de la vida:

• Modelo 0: Empezaste a menstruar o eres menor de 18 años.

• Modelo 1: Tienes entre 19 y 30 años y tu flujo es regular.

• Modelo 2: Tienes más de 30 años y/o tu flujo es abundante.

Sin embargo, aunque encajes en un grupo de edad, no significa que es el modelo adecuado para tus necesidades.

Al elegir una copa menstrual, debes investigar cuál es el tamaño más apropiado para ti. Si tu copa menstrual te provoca incomodidad incluso después de acomodarla, se sale con mucha facilidad o tienes fugas, es posible que no sea la talla correcta para ti.

Cómo desechar apropiadamente tu copa menstrual

Córtala y tírala

Es muy simple, solo córtala en pedazos y tírala en el bote de basura, no importa mucho el tamaño y es que, aunque la silicona no siempre se recicla, comenzó siendo arena y cortándola facilitas el proceso de degradación que sucede con el tiempo. La silicona se degrada poco a poco, dependiendo de la temperatura, la actividad anaeróbica y la humedad del relleno sanitario.

Programas de reciclaje de copas menstruales

Muchos lugares no suelen reciclar la silicona como lo harían con una botella de vidrio o una lata de aluminio. Sin embargo, es posible que exista un programa de reciclaje de silicona cerca de ti. Y así, estarás reciclando tu copa menstrual viejita y podrás descansar sabiendo que hiciste algo bueno por el medio ambiente.

¡Listo! Ya puedes estrenar tu nueva DivaCup, no olvides cuidarla muy bien para que te siga acompañando por años.

FUENTE: DIVACUP

