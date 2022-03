La copa menstrual es el método más reciente y ecofriendly para el período. Aunque ya tiene varios años y ha sido muy normalizada, la verdad es que no todas se atreven a pasarse al uso de la copa, a pesar de las buenas reseñas y su probada eficacia. Una de las principales razones por la cual tiene aún muchas reservas en nosotras es por el temor al derrame, pero acá te lo desmentiremos y te diremos por qué la copa menstrual es tu mejor opción para cada mes.

Formas de colocarla

Existen diversas maneras de colocarla, siempre y cuando utilices tu talla la copa no deberá derramarse y te calzará perfectamente. La más común es en forma de U, doblarla con una mano e introducirla. En forma de V, con el pulgar doblar una punta hacia abajo y de cara a nosotras, y con otro de los dedos libres sujetar el otro lado e introducir.

Pasos previos

Debes lavar tus manos antes de… y esterilizar la copa antes y después de cada uso. Con colocarla en agua hirviendo por unos 5 segundos bastará. Debes estar relajada o el musculo pélvico se contraerá lo que resultará difícil y doloroso para ti. Al principio no será fácil, pero poco a poco irás aprendiendo y descubrirás la mejor manera de colocarla y el fino arte de introducir la copa menstrual será más un hábito casi inconsciente.

Lo que debo saber antes de retirarla

De la misma manera, necesitas relajarte antes de sacarla y no te desesperes si no la encuentras, los nervios solo te harán un mal innecesario. No debes esperar hasta que la copa este completamente llena puesto que podrías mancharte. Aunque puede aguantar unas 12 horas, lo mejor es retirarla a las 3-4 horas para conocer el flujo de tu sangre y medir cual es el momento ideal para cambiarla.

¿Cómo retirarla?

Tira un poco de la base hasta que esté un poco hacia afuera. Respeta la curvatura natural que tienes por lo que no puedes sacarla completamente vertical sino un poco diagonal. Introduce un dedo a un lado para eliminar el vacío y retira.

Acá te dejamos un video educativo sobre como colocarla, esperamos que te sea de ayuda.