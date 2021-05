Por ahí dicen que quien se viste de amarillo en su belleza confía y quizá sea así: parecería que no es un color fácil.

No sé si sea porque «destacas muchísimo» o bien, porque no le quedan bien a muchos tonos de piel. En serio, ¡no sé por qué! Y es que por lo mismo, creo que nunca he tenido algo amarillo, pero ahora que vimos a la hermosa Zendaya en la entrega de los Óscares llevar un vestidazo increíble, a muchas se nos antojó atrevernos a incorporar el tono a nuestro guardarropa.

Ya te hablamos que justo el amarillo es uno de los tonos del año, según la autoridad del color: Pantone. Así que si te animas, no solo traerás energía del sol sino que estarás «al último grito de la moda», como decían las abuelitas.

Inspírate con estas famosas que se atreven a usar amarillo

¿Qué puedes elegir en tu cotidianidad?

Claro, ya vimos que las famosas, sin importar si son pelirrojas o morenas, eligen el amarillo, eso nos da aliento. Pero, ¿cómo empezar a incorporarlo?

T Monogram cuenta con un pattern clásico inspirado en el acolchado tradicional holandés de Pensilvania.

Cuando Tory Burch lanzó la marca, creó un logotipo que buscaba ser un elemento de diseño gráfico, inspirado en la geometría de la arquitectura marroquí y las creaciones del decorador y diseñador de interiores inglés David Hicks. Elaborado meticulosamente en jacquard tradicional y cuero fino, el T Monogram celebra este icónico logotipo en los colores Navy Blue, representando el estilo clásico y atemporal, así como en Yellow Goldfinch, que proyecta diversión y espontaneidad.

Con estas bolsas puedes empezar a incorporar el amarillo, pero también hay otras piezas clave que pueden ayudarte:

Zapatos:

Más accesorios en amarillo: bolsas, lentes y anillos

Alexa: me voy a atrever, muéstrame ropa

Finalmente, si no te animas con una prenda completamente amarilla, puedes agregar un estampado que tenga sutilezas del tono.

¿Qué me dices? ¿Te atreves a dar el paso? ¡Síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna nota de KENA!

Instagram, Facebook, Pinterest y Twitter.