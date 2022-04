Olivia Rodrigo ha tenido una transición de estilos muy interesante desde sus comienzos. Podemos ver de todo un poco dentro de su repertorio, pero es un hecho que el resultado de tanta experimentación y su predominancia es un híbrido Grunge-Y2K-Girly que luce más que divino. Si aún no crees cómo puede ser, pues acá te lo contamos.

Dolly Rock

No cabe duda que luce como toda una muñeca rockera, el mejor ejemplo de combinación Grunge-Y2K-Girly. El minivestido a cuadros es tan 2000 que incluso recuerda a Cher en Clueless, tiene un poco de los tres estilos. El rosa será un must en esta línea de looks que rara vez está presente.

¿De vaqueras o en pijama?

El segundo outfit es una explosión rosa fluorescente, las poses de las imágenes son arte mismo y la manera en la que siempre sabe cómo combinar el espacio con su atuendo es increíble. La noche oscura contrasta perfectamente con ese color y esa personalidad tan brillante.

Mood: Portada para un revista

Un top sencillo en rosa con detalles en negro + pantalón y plataformas negras y muy brillantes, porque con Olivia Rodrigo algo tiene que brillar. Al comienzo su color predominante era el lila y aunque el rosa no sea el predominante actual, si es el estilo que más sobresale por encima de todo.

¿La nueva princesa del pop punk?

Vestido rosa, botas negras y guantes de red, los ingredientes para crear la nueva estrella pop punk de internet. ¿Podremos ver este color y estos estilos como imperante en su próximo álbum?

El rosa está en todo

Esta vez el color no se encuentra presente en el outfit, pero se las ha ingeniado en conseguir una pared que si lo estaba. El verde de su lazo contrasta perfectamente con el tono predominante.