¡Amamos a los básicos! Funcionan con todo y para todo. Es nuestro confidente cuando no sabemos qué elegir o cuando simplemente nos sentimos mal, cuando queremos ir sencillas o no deseamos esforzarnos en nuestro look del día. ¡Justo por eso es el enemigo del estilo!

No lo malentiendan, el básico no ha hecho nada malo, salvo facilitarnos la vida. Si son lo tuyo está bien, no leas esto, pero si deseas crear un estilo propio, icónico y que resalte en donde sea ¡quédate a leer!

La comodidad

Los seres humanos somos cómodos por naturaleza y casi siempre o al menos en los días en los que nuestra mente no quiere dar su máximo potencial, nos limitaremos a escoger lo más simple, lo más rápido. Acá entran los básicos.

Ese vestido negro, esa camisa cuello alto y esos jeans de muchos años atrás que aún sigues utilizando… ¿Qué pasaría si tuvieras el mismo vestido negro en distintos colores? ¿Qué tal con esa camisa, esos pantalones? Utilizarías lo mismo una y otra vez, te irías por el camino fácil.

La creación del estilo

Nuevamente no está mal esta decisión, pero si deseas crear estilo propio o vestirte acorde al tuyo, necesitas llenar tu clóset de muchas prendas únicas, icónicas que griten tú. Así, día tras día te obligarás a crear outfits sin desviarte por el camino fácil y poco a poco irás creando tu repertorio de looks originales.

Recuerda que la manera en que te vistes es un reflejo de tu alma cuando sabes cómo hacerlo, los básicos lo tienen todas las personas del mundo y es todo lo contrario a crear una identidad.

¿Habías pensado en los básicos como un enemigo del estilo?