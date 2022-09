Cuando se trata de belleza y moda, la verdad es que volteamos a ver a las influencers en redes sociales pero también, a las celebridades… digamos que lo primero es «teoría» y lo segundo, «práctica».

Así que hicimos un análisis de qué nos están dictando ciertas personalidades del espectáculo y que podemos aprender y copiar para sentirnos y vernos 10 de 10.

Belleza y moda: de las celebs a tus selfies

Emma Watson: cómoda en cada faceta

Si algo hemos aprendido de Emma es que evoluciona constantemente, lejos quedó Hermione, aquella niña «sabelotodo» pero a la vez inocente. Cada vez que se atreve a algo la volteamos a ver, ya sea a pronunciarse en pro de los derechos de las mujeres o a ser el rostro de una línea de maquillaje: no hay contradicción porque todas tenemos muchas «nosotras» dentro nuestro. Así que de ella le aprendemos: podemos ser muchas al mismo tiempo y eso está OK.

Demi Moore: la vida no termina a los…

No termina cuando cumples 40 y no termina cuando no tienes pareja. Si bien no todas nos podremos ver así después de los… ¿25?, lo cierto es que Demi ha pasado por muchas y siempre se muestra con la frente en alto y con una actitud de 10. Guapísima, con una vibra de positividad constante, es un role model para ver que aunque sigamos cumpliendo años, siempre hay nuevas aventuras por vivir y eso se refleja en cómo lucimos, eso aprendemos de ella.

Vera Wang e Iris Apfel: La sofisticación no pasa de moda

Si hablamos de belleza y moda sin edad ni tiempo, basta con ver a la diseñadora Wang para quedar con la boca abierta. Tanto en sus creaciones como en su forma de vestir y arreglarse, Vera da cátedra de sofisticación, glamour, mucho mucho estilo, belleza y moda.

Y qué decir de nuestra querida Iris que acaba de cumplir ¡101! Totalmente opuesta a la sobriedad de Vera, Iris es creatividad pura y eso la hace muy sofisticada, glam y ¡maravillosa! Es impresionante ver cómo sigue creando, cómo sigue actual y muy fiel a su estilo: Fa-bu-lo-sa. De ellas aprendemos: Tener nuestro estilo, justo, es algo que puede conservarse con el tiempo y no importa cuál es la personalidad, el glam es el glam.

Sandra Echeverría: belleza natural

Por alguna razón, siento que Sandra está muy cómoda con un look muy natural. Los outfits que utiliza están muy en tendencia pero son minimalistas y relajados, incluyendo su peinado y corte relajado. Sí, ya sabemos que en la interpretación de «La Doña» su look no es así, es mucho más dramático, pero cuando la vemos siendo «ella misma», nos deja esta sensación de «menos es más», ¿a poco no? En lo particular, esta tendencia que muestra en la foto es una de mis favoritas de la temporada: los chalecos como tops y los pantalones muy anchos: comodidad total. Eso aprendemos de ella: relajada y cómoda en pleno éxito de su carrera.

Lady Gaga: la madurez trae paz que se refleja

Ya sea en looks dramáticos o con «no-make-up make-up» de unos años a la fecha se nota que Gaga está en un estado de paz envidiable. Y eso yo lo relaciono con una evolución y madurez palpable. Con ella hay de todo pero sin duda, su talento se ha extendido a más áreas: como actriz y empresaria con su marca de belleza «Haus Labs», la ponen en otras áreas en donde no «cabía» antes. Y cómo se nota que se siente satisfecha con este crecimiento, ¡brilla en todas las formas! De ella aprendemos: sí se puede llegar a la madurez y la paz plena y eso se refleja.

¿Qué otras lecciones te llevas tú de estas y otras celebs? Compártelas en nuestras redes sociales, nos encuentras como @KenaRevista.