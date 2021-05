Llega la campaña Baile de los Ojos, un proyecto que celebra de forma innovadora la individualidad de cada persona a través de la mirada, utilizando maquillaje y la danza como medio de expresión. Se lanzará en toda Latinoamérica con una alianza extraordinaria: Pabllo Vittar y la cantante dominicana Natti Natasha, íconos de la cultura pop latina.

La inspiración vino de los ojos como un autorretrato de la historia de cada persona, y nada más representativo de esta singularidad que el propio iris.

Julia Kahn, Directora de Marketing de M·A·C Cosmetics LATAM, comenta que, mucho más que representatividad, los nombres elegidos para la co-creación de esta campaña, Pabllo y Natti, muestran todo lo que la marca cree y son parte de la ejecución creativa de la campaña.

Baile de los Ojos no solo resalta la belleza de la mirada, sino que sigue un movimiento del mercado debido al escenario de la pandemia. “Notamos un cambio en el comportamiento del consumidor de maquillaje. Es decir, con el uso obligatorio e imprescindible de la mascarilla, esta impactó y cambió la forma de maquillarse. Y, además, analizamos un crecimiento considerable en la categoría de ojos. Con un incremento significativo en relación a los productos para labios en el primer trimestre de 2021”, agrega Julia.

Para la campaña, la marca trae un nuevo y exclusivo video, idealizado y ejecutado respetando todos los protocolos de aislamiento y distancia social. La grabación también contó con la co-creación del equipo de maquilladores profesionales M·A·C de diferentes países, quienes crearon los innumerables maquillajes y looks que componen la campaña desde sus propios hogares. “Tuvimos artistas de Brasil, Colombia, México, Chile, Perú, Argentina, Uruguay. Fueron más de 100 artistas creativos, más de 200 looks y videos y más de mil fotos producidas en esta colaboración virtual”, agrega Julia.

Para Pabllo, la mezcla de música, danza y maquillaje es la combinación perfecta para traducir la individualidad y creatividad de cada uno. “El Baile de los Ojos es más que productos M·A·C. Es celebrar quién eres, es identificar la personalidad de cada persona por la mirada y mostrar todo esto a través del maquillaje y la música a todos los latinos ”, dice Pabllo Vittar.

En cuanto a Natti Natasha, “ser elegida para una campaña tan bonita conceptual y visualmente es muy gratificante, sobre todo con una marca tan presente en la mía y en la rutina de tanta gente alrededor del mundo”, dice la cantante.

Feat perfecto entre maquillaje, baile y música, el Baile de los Ojos – llega para reforzar la línea completa de productos para ojos M·A·C Cosmetics y con dos kits de edición limitada con los productos M·A·C favoritos de Natti Natasha. Cada uno de ellos perfecto para crear un look completo y con mucho énfasis en los ojos.

El Kit 1 está formado por delineador de ojos (Delineador Technakohl), mascarilla de pestañas (Up for Everything Lash) y Paleta de Sombras X9 Burgundy.

El Kit 2 está formado por delineador de ojos (Delineador Liquidlast), mascarilla de pestañas (Up for Everything Lash) y Sombra Unitária Powder Kiss Lens Blur.

El cambio de comportamiento que se viene produciendo en los últimos años, en cómo se consume el maquillaje, va mucho más allá de la belleza. Y ese fue uno de los puntos que se tuvieron en cuenta a la hora de crear la campaña. “Identificamos el papel que ha transformado el acto de maquillar, dejando de ser algo solo del mundo de la moda, de las pasarelas y desfiles de moda, para tener una presencia fuerte y cotidiana en la vida de las personas. Hoy es una forma de expresar creatividad y entretenimiento, convirtiéndose en una forma divertida de exponer diferentes ideas y explorar el lado artístico de cada persona”, concluye Julia.

Máscara para Pestañas M·A·C – Up for Everything Lash – Mascara de pestañas con efecto de 24 horas de retención para pestañas con volumen extremo y a prueba de agua.

Fórmula en gel con ceras y polímeros de textura ligera para mantener las pestañas rizadas y firmes por más tiempo. Producto hecho a base de aceites naturales emolientes y con alta pigmentación negra.

Cuenta con un cepillo en forma cónica que deposita la cantidad ideal de producto brindando volumen extremo de forma instantánea.

Delineador Technakhol – Un delineador con fórmula suave y cremosa. Se difumina al aplicar: se seca rápidamente para un acabado duradero y que no se corre. Versátil.

Una manera sencilla de delinear la línea superior e inferior de las pestañas. Cuando se aplica en un ángulo de 90 grados, brinda un trazo preciso y delgado. Para una aplicación más gruesa, elige un ángulo plano.

Paleta de Sombras X9 Burgundy – Esta paleta cuenta con una onda de color con tonos borgoña que ofrece incontables combinaciones. Cuenta con una variedad de texturas que van de mate a satinado y escarchado para crear una variedad de looks que puedes usar de día y de noche.

Los colores saturados, suaves y uniformes vienen en un empaque compacto

para facilitar su transporte.

Máscara para Pestañas M·A·C – Up for Everything Lash – Mascara de pestañas con efecto de 24 horas de retención para pestañas con volumen extremo y a prueba de agua.

Fórmula en gel con ceras y polímeros de textura ligera para mantener las pestañas rizadas y firmes por más tiempo.

Producto hecho a base de aceites naturales emolientes y con alta pigmentación negra. Cuenta con un cepillo en forma cónica que deposita la cantidad ideal de producto brindando volumen extremo de forma instantánea.

Delineador Liquidlast – Un rico delineador de ojos líquido negro que combina una larga duración con una precisión al delinear. Se aplica sin esfuerzo con su propio cepillo para dibujar una línea perfectamente definida.

Sombra Unitária Powder Kiss Lens Blur – Una sombra de ojos en polvo con un suave acabado mate, y textura ultra cremosa que le da a los párpados un acabado perfectamente difuminado.

