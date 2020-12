¿A quién no le interesa atraer más dinerito a nuestro bolsillo?, y más cuando estas cansada de trabajar y trabajar pero te sigues viendo estancada y sin dinero suficiente. Te voy a recomendar algunos amuletos que son infalibles para atraer la fortuna.

Hay testimonios de personas que revelan lo poderoso y real de el efecto de estos amuletos cuando los usas con fe. Por ejemplo, María Mercedes Castro, joven venezolana farmacéutico nos comenta su historia.

«Siempre he creído en estas cuestiones esotéricas y hago con mucha fe lo que los expertos en el área me recomiendan y la mayoría de las veces, por lo decir todas, me funciona. En este caso, he usado amuletos para atraer dinero y sinceramente, ha valido la pena,» comenta María Mercedes.

3 amuletos para atraer fortuna

Monedas chinas

Son infalibles en los rituales para atraer dinerito. Son súper poderosas si se hace el ritual creyendo y dando apertura desde ya a todo el dinero que está por ingresar.

Se cuenta que el agujero central es el responsable de esta maravillosa magia. Es por donde ingresa la fortuna sin filtros y caudalosamente pero lo más interesante de todo esto, es que estas monedas no sirven solo para aumentar la fortuna, sino también para proteger al dueño de toda la mala vibra que le rodea, así como la envidia y las emociones negativas.

Ritual: tener a a mano 3 monedas y unirlas con un lazo rojo entre ellas para darle mas poder al amuleto. Llévalas siempre contigo, en tu monedero, bolsa y hasta de llavero, si así lo prefieres.

Planta China del dinero

Empecemos a cultivar esta plantita, estoy segura que no te vas a arrepentir. Ella atrae riqueza y prosperidad. El poder de esta planta reside en sus hojas redondas (con forma de moneda).

«El color de las hojas, siempre verde, también refleja el color del dinero y los billetes.» Entonces podríamos decir que mientras más verde esté la planta china del dinero, mejor.

Recomendación: manténla a la sombra y que sea un lugar fresco; en periodos de calor, vigílala para que la tierra en la que esté plantada no se seque nunca.

Palitos de canela

Llevar contigo unos palitos de canela, es el inicio a la apertura de la fortuna, ¿lo sabías?

Ritual: con un par de palitos de canela es suficiente, mételos en una bolsita o un pañuelo (preferiblemente blanco), y llévalo siempre encima contigo.

Este ritual es maravilloso según María Mercedes y sus testimonios, funciona al 100%. Más vale probar que dejarlo de intentar, ¿no?

No son rituales para nada complicados, son sencillos y con poderes importantes para tu bolsillo. Yo empezaré ya mismo ¿Y tú?