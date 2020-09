Las botas cowboy las vimos llegar del lejano oeste a las ciudades, no estábamos muy seguras del resultado o de cómo se verían en nuestros looks, porque una cosa son las pasarelas de moda y otra muy distinta los looks de street style. Sin embargo, se han quedado y hemos visto que las bloggers las llevan muchísimo en sus atuendos a donde sea que vayan. ¡Van a sacar tu alma vaquera que llevas dentro y no vas a querer soltarlas una vez que las uses!

Este tipo de botas para mujer sobresalen, de todas los modelos clásicos que existen, por su tacón cuadrado bajo y su terminación en punta, y sobre todo porque en la parte de arriba tienen un acabado en V, lo cual le da todo ese aire al estilo western. En las tiendas online vas a encontrar que hay venta de botas para dama en línea, solo deberás elegir las de este estilo. Y para que no te equivoques al usarlas, te traemos 6 looks de moda para usar estas botas para mujer estilo cowboy. ¡Toma nota de todos estos tips!



1.- Vestidos: Esta prenda será tu mejor aliada para usar este tipo de botas, que por cierto, vas a poder comprar y vender en GoTrendier México, porque es una tienda en línea de segunda mano. Los vestidos que mejor quedan con estas botas de moda son los maxi vestidos, puedes elegir los que tienen una abertura en la pierna, tienen botones enfrente o son estampados. Solo deberás agregar un collar largo como accesorio y estás lista para el viejo oeste.

2.- Blazers: Lo que no sabes, es que también se ven bien en looks formales, solo debes elegirlas en piel o vinipiel y negras para que sean más elegantes. Te recomendamos usarlas con un blazer como vestido y un cinturón negro igual que tus botas para que combine al instante con todo tu atuendo de moda. Será un look ideal para estar en casa, checa más looks para estar en casa.

3.- Prendas deportivas: ¡No vas a creer lo versátiles que son! Así es, también estas botas para mujer se llevan muy bien con prendas deportivas, como unos shorts de licra y una playera suelta y estampada. Lo único que te faltará será una cangurera cruzada y unos lentes negros para crear un look sporty chic. ¡Cambiarás tus tenis por estas botas de moda tipo cowboy!

4.- Mezclilla: Por naturaleza, estas botas vaqueras se verán muy bien con el denim, desde chamarras de mezclilla, jeans, faldas, vestidos y todo lo que esté hecho con este tejido azul. ¡Van a combinar súper bien! Y si no estás lista para crear looks más atrevidos, opta por elegir un vestido casual, una chamarra denim y por supuesto tus botines cowboy, después podrás probar looks más arriesgados.



5.- Punto: Las botas cowboy de moda también las encuentras en otros tonos o combinaciones, por ejemplo negro y blanco. También hay otras más llamativas con animal print o snake print. Así que, si vas a elegir botas para mujer llamativas te recomendamos combinar con piezas básicas como unos jeans y un suéter blanco de punto. Si quieres experimentar más puedes combinar tus botas con tu bolso. ¡Inténtalo!

6.- Faldas: Por último están las faldas cortas, que también son una muy buena combinación. Te recomendamos usarlas arriba de las rodillas para hacer lucir más tus piernas y que se vean más largas, ya que al tener un tacón tan bajo este tipo de botas de moda, será mejor si das la ilusión con tu ropa de tener más altura. Solo te faltará agregar un cinturón con hebilla grande y listo. ¡Tendrás un look western moderno!

Esperamos que estas ideas te ayuden a escoger unas botas cowboy la próxima vez que vayas de shopping en línea. Dales una oportunidad y déjate conquistar por el viejo oeste. Te dará un estilo boho chic a tus looks que irá perfecto con el estilo para esta temporada.