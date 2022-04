Al momento de comprar algo es muy común querer el modelo del que todos hablan o el que tiene el color más bonito. ¡CUIDADO!, que comprar por moda y sin meditarlo te puede salir muy caro. Para adquirir una computadora portátil nueva necesitas conocimiento previo para conseguir el que mejor se adapte a tus necesidades y evitar caer en ofertas engañosas que, probablemente, prometan mucho y abarquen poco.

No pienses ni por un momento que “esas cosas tecnológicas no son para mí, no podré entenderlo”, porque la verdad es más sencillo de lo que parece. Depende del uso que le des, encontrarás tu computadora perfecta en una de las siguientes opciones y tendrás una percepción mucho más clara de lo que necesitas, sin adentrarte de lleno en terminología complicada.

Un uso muy básico

El uso que le darás influye por completo en tu decisión de compra, ya que define qué tan potente o básica será la máquina que buscas. Para tareas muy sencillas como navegar por internet, responder correos, enviar y crear documentos de Word o PDF una chromebook o notebook es la ideal para ti. Estas computadoras son bastante económicas y son las aliadas perfectas para quienes viajan y necesitan trabajar en cosas muy puntuales al momento.

Para uso diario

Si lo que deseas es una computadora portátil nueva y de uso diario, donde probablemente tendrás toda tu vida, debes tomar en cuenta 3 cosas importantes: El procesador, la memoria RAM y el disco duro. No necesitas un procesador de última generación, con la potencia de un Intel Core i3 o i5 bastará. La memoria RAM definirá la rapidez de las operaciones, desde cerrar y abrir aplicaciones hasta videojuegos, busca que al menos tenga 4GB. Finalmente el disco duro será la capacidad de almacenamiento, con mínimo 500GB tendrás espacio suficiente para organizar tu vida.

Para tareas más pesadas y complejas

Si lo que deseas es una verdadera máquina, lo primordial será igualmente las tres pautas anteriores (mucho más potentes, claro) pero también el uso específico que tendrá. Si por ejemplo, deseas una especializada para videojuegos, lo mejor será una computadora de escritorio, pero puedes conseguir alguna portátil para gamer con todo lo que necesitas. Para trabajos pesados como programación y diseño será lo mismo: un procesador de los mejores en el mercado, una memoria RAM de al menos 16GB y un sistema operativo de 64 Bits.

Escoger una computadora nueva es todo un tema, debes conocer primero sus especificaciones para saber si es lo que mejor se adapta a ti. Esperamos que ahora tengas una idea mucho más clara de qué buscar en tu próxima adquisición.