El saber que una alimentación balanceada nos ayuda a estar sanos no es nada nuevo; sin embargo, es bueno saber que a través de ciertos alimentos podemos hacer que nuestro pelo crezca fuerte y sano para evitar padecimientos como la alopecia o la debilitación capilar.Aunque no lo creas, nuestro pelo requiere muchísimas vitaminas para estar sano y fuerte y aunque no siempre podemos alimentarnos correctamente, existen diversas formas de obtener los nutrientes, ya sea a través de gomitas, champú o lociones capilares.

Cabello sano: vitaminas indispensables

La Biotina es elemental para el crecimiento, también conocida como vitamina B7, es ideal para el fortalecimiento, ya que ayuda a que tu pelo no sea tan frágil y se acelere la producción de ácidos dentro de las células de nuestro cabello.

La puedes encontrar en almendras, nueces, la yema de huevo, sardinas, atún y los derivados de la leche como el yogur o el queso. La vitamina B12 es ideal para estimular el crecimiento de nuestro pelo, ya que tiene un papel importante en la formación de los glóbulos rojos. Su carencia puede provocar sequedad del pelo, la aparición de canas o una caída más abundante.

Esta vitamina la puedes encontrar en los huevos, la leche y el yogur y como las otras vitaminas mencionadas anteriormente.

Vitamina C, D Y E. La vitamina C ayuda a la síntesis de colágeno, parte importante de la estructura del pelo y lo puedes encontrar en alimentos como brócoli, coliflor, pimientos, espinaca y perejil.

La vitamina D es importante para la estimulación de absorción de nutrientes, los cuales son vitales para la salud folicular, ya que facilita la asimilación del calcio y se puede obtener a través de leche, embutidos, setas y quesos, por último y no menos importante, la vitamina E, la cual ayuda a que el pelo luzca brilloso y no pierda su humedad natural, puedes obtenerla a través de almendras, cacahuates, el aceite de oliva, la espinaca, el brócoli y la acelga.

..

Teniendo esto en cuenta, puedes darle a tu cabello la nutrición que necesita; ya sea a través de tu dieta o bien, con productos naturales que puedas utilizar a la hora del baño. ¡Cuida tu pelo!

Fuente: Chili & Chili