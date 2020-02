¿Algo determinado ha hecho que tu vida cambie de rumbo? No esperes que algo pase para darle un giro a tu historia.

Como dice el dicho, «de los peores finales, nacen los mejores comienzos». Y es que realmente este ¡Sí puedo! viene después de algo fuerte, bien sea una ruptura, una enfermedad o hasta el despido de un trabajo. Ahora mi pregunta es: ¿es necesario esperar que algo detone para hacer cambios? Sería interesante sentarnos con nosotras mismas y reflexionar: ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿hacia dónde voy? Son esas respuestas las que deben impulsarnos y dar ese giro necesario.

Piensa, elige y actúa siempre en positivo. La vida te da oportunidades todos los días de hacer ese gran cambio que quieres, que necesitas y que te hará sentir segura y fuera de tu zona de confort.

Al principio puede que cueste, claro que sí, pero vale la pena hacerlo. Aquí te dejo algunos pasos fundamentales para que empieces ahora mismo.

Da ese giro ahora mismo

Cambia tu rutina:

Dedícale más tiempo a lo que te gusta. No te compliques mucho por el tiempo, si puedes, diagrama un esquema de tu día y colócale un horario a todos los pendientes.

Vive el presente:

Que no te limite algo que te haya salido mal en el pasado y que no te acelere lo que pueda pasar en el futuro. Sencillamente vive en el aquí y en el ahora para que aprendas a gozar de todo lo que la vida y el universo te pone en puerta.

No esperes un acontecimiento fantástico:

Si bien es cierto, la vida está hecha de momentos pero para poder lograr cosas, no hace falta esperar que algo suceda. Hoy cuenta y es importante empezar ya.

La familia y los amigos primero:

Abraza, ama y comparte con tu familia y amigos, el cambia empieza cuando aprendes amar y a valorar los tesoros que tienes en tu vida y no me refiero a riquezas, me refiero a personas y momentos.

Chau zona de confort:

Los miedos no pueden amarrarte a la cotidianidad. Anímate a hacer eso que tanto deseas, así tengas miedo. Salta en paracaídas, toma clases de buceo, cambia tu estilo de vestir, prueba una comida diferente. Eso también forma parte del comienzo…

Si sigues haciendo lo mismo siempre, no obtendrás resultados diferentes. Entonces, ¿qué vas a seguir esperando?